Casa Real abre el album privado de la infancia de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Casa Real se ha volcado este fin de semana con la publicación de imágenes y vídeos de la princesa Leonor y la infanta Sofía con motivo de su graduación en el UWC College de Gales, con varias fotografías de la graduación, entre ellas Felipe VI haciendo fotos a la infanta Sofía, la reina Letizia dándole un achuchón a su hija, o una en la que Sofía y sus padres miran el teléfono móvil durante una posible vídeo llamada con Leonor.

La infanta Sofía vistió un mono rojo de escote asimétrico de Mango que ha sido muy criticado porque no le favorecía mucho.

Asimismo, han distribuido dos vídeos, uno donde la princesa Leonor felicita a su hermana: "¡Hola, Sofía! No puedo estar hoy ahí, en Gales, para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. ¡Disfruta mucho y muchos besos!". En el otro, el vídeo incluye una felicitación de la tripulación del Juan Sebastián de Elcano cantando "Cumpleaños Feliz" donde se incluyen nueve fotos que nunca habíamos visto de las dos hermanas en escenas pertenecientes al álbum familiar, mientras que en el otro vídeo.

Se ha casado Coki Prieto Pareja-Obregón, quién fue noticia por que su marido Javier Calle, con quién llevaba poco tiempo casado y cuya boda fue por todo lo alto y con invitados de postín, fue pillado con Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés. Él lo negó hasta que las pruebas fueron demasiado evidentes. Se rompió el matrimonio y Coki pidió a los medios, vía comunicado, que la tratásemos como la persona anónima que había sido hasta entonces. Coki se ha casado con Antonio (Toni) Martín Iglesias, portavoz del Partido Popular de Andalucía en el Parlamento de esta comunidad, donde ha lucido un vestido nupcial de inspiración campestre.

Las Berrocal, están de actualidad por su reality con una historia edulcorada y que quizás va entre la fantasía y la realidad. Los 4 capítulos pueden parecer un blanqueamiento del padre, José Luis Martín Berrocal.

También ha sido noticia este fin de semana la confirmación del hijo de Chayo Mohedano y Antonio Tejado. Chayo se quejaba de que está fuera de los focos y quería vivir ese día como un día normal: "Son menores, es un día especial , no se lo he dicho a nadie, no he invitado a nadie relevante, no hay exclusiva por medio ni nada que se le parezca, no trabajo en TV, lo hemos llevado en secreto para que nuestros hijos celebren sus sacramentos con normalidad ….pues de nada ha servido".