La aventura más exótica de Macarena Gómez y Aldo Comas en Tánger

Macarena Gómez y Aldo Comas son uno de los matrimonios más unidos y divertidos que tengo la suerte de conocer, ya que siempre que coincidimos lo pasamos estupendamente. Durante el pasado fin de semana han asistido al Festival Ecuestre de Mata, que se celebra cada año y donde han disfrutado de ese encuentro. Una tradición que data desde el siglo XII y que mezcla cultura y espiritualidad en los campos de Tánger. Una cita a la que asisten invitados internacionales, no solo marroquíes como el embajador español en aquel país, el presidente de Mata, Nabil Baraka así como la Asociación Alamia Larroussia, presidida por Nabila Baraka, donde este año se ha querido reforzar el mensaje de paz.

Estos juegos ecuestres recuerdan al santo sufí Moulay Abdessalam, cuando los campesinos en el siglo XIII daban la bienvenida a la primavera. Los jinetes compiten por una muñeca de trapo, montan a pelo, sin silla, vestidos con elegantes chilabas.

Tanto Aldo como Macarena, lucieron unos caftanes de la diseñadora Malika, que no podían ser más bonitos. Se quedaron con las ganas de montar, pero declinaron hacerlo por miedo caerse. La actriz está en plena grabación de los nuevos capítulos de la serie que protagoniza desde hace años, "La que se Avecina": "Lo estamos pasando muy bien, estamos haciendo vida de novios, al no estar Dante, nuestro hijo que ya tiene 10 años. La verdad es que le echamos mucho de menos, vamos a aprovechar para hacer un par de excursiones a Asilah y Xauen". Así lo comentaron.

Por su parte Aldo está metido de lleno con su pintura y reconoce estar muy satisfecho con el resultado. "Ahora estoy pintando selvas y naturaleza. Acabo de presentar mi obra, la semana pasada en Dubái y próximamente en Barcelona, Mallorca y Madrid. También hago por encargo, que es lo que más me gusta. Además no soy caro, mis precios oscilan entre los 1.500 y 2.000 y si fueran muy grande lo podría vender por 5.000. Vivo de la pintura, hay meses más difíciles que otros, porque soy un poco irresponsable financiero. ¡Por fortuna tengo a Macarena siempre pendiente que me ordena!. Estoy encantado en Marruecos creo que es la octava vez que he venido, y la próxima vez, lo haré con mi hijo".

Macarena contó lo encantada que estaba por regresar a Tánger,ya que estuvo hace 18 años en el festival de cine. Así se lo recordó el dueño del restaurante Casa García, en Asilah, donde estuve almorzando y cuyo dueño, Antonio García, me dijo que era asiduo al programa de Federico, y que nunca se perdían tanto él como su familia, la Crónica Rosa.

A la actriz, al ser cordobesa, Marruecos le recuerda mucho a su tierra. Al preguntarle por trabajo me contó lo bien que se lo pasa rodando la serie. "Estamos con la temporada 16, es buenísimo porque me permite hacer otros trabajos. Echo de menos a actores que han pasado por la serie. Ahora se van a ir estrenando varias películas, una de ellas es una de acción que se titula " Una hora y veinte". Dos que he producido, y reconozco que me apasiona producir, me lo preparé durante el Covid. Ahora estamos disfrutando mucho este viaje los dos solos, aunque echamos de menos al niño, pero también nos gusta tener un poco de tiempo para nosotros. El secreto del éxito de nuestra relación es la admiración mutua que nos tenemos uno del otro. Soy muy feliz".