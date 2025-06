Lidia Torrent y Jaime Astrain, crisis superada

Lidia Torrent y Jaime Astrain sorprendieron el pasado mes de marzo cuando anunciaron su ruptura de manera temporal. Fruto de esa relación, que comenzó en 2019 entre la influencer y el que fuera futbolista, nació su única hija en 2022, a quien pusieron el nombre de Elsa, como su abuela materna Elsa Anka.

Según parece, los motivos de la ruptura fueron el trabajo de ambos y el correspondiente stress. Después de unos meses de distanciamiento, afortunadamente, ha llegado la reconciliación y así lo han manifestado los protagonistas. "Las parejas pasan por diferentes etapas y los malos momentos han quedado atrás. Ahora lo importante es apostar por lo nuestro". Así lo comentaron de la forma más natural.

Lo que no está muy claro es si después de esta nueva etapa, aumentaran la familia. Por su parte Lidia dejó muy claro qué no, pero en cambio Jaime se reía, lo que dio pie a especulaciones. Es cierto que en otras ocasiones han dicho que a los dos les gustan los niños y que no lo descartan, aunque piensan que todavía no es el momento. En la actualidad están muy volcados en sus carreras profesionales, y lo de volver a ser padres será más adelante.