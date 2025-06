Fabiola Martínez, sobre el amor: "No tengo tiempo para relaciones"

Un año más la Fundación Querer, presidida por Pilar García de la Granja, cuyo fin está dirigido a la investigación, educación , difusión y concienciación social, relacionados con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas y trastornes del lenguaje, ha celebrado su cena benéfica anual cuyos fondos recaudados van dirigidos a la investigación de estas enfermedades.

Una convocatoria como era de esperar en la que solo faltaron María Margarita Vargas, y su marido Luís Alfonso de Borbón, asiduos a esta gala, por motivos de salud de la venezolana . Una de las primeras en asistir fue Fabiola Martínez, que sigue volcada con la fundación que lleva su nombre, destinada a niños con Parálisis Cerebral. "He venido porque me une una gran amistad con Pilar, por supuesto que no somos competencia, todo suma, nos ayudamos en lo que podemos, al final las necesidades son similares, como el saber de médicos, investigación y demás" Así lo contó.

Fabiola y Carlos Pérez Gimeno.

A lo largo de la conversación que mantuvimos, al preguntarle por Kike, su hijo, se emocionó. "Hoy tiene un día más difícil, pero ahí vamos, luchando cada día. Tiene 18 años y pasamos de pediatra a médicos de adultos, y ya no tiene nada que ver, además lleva mucho tiempo con la misma medicación" .Confesó.

El verano se presenta bien. "Voy a estar trabajando hasta Agosto, que cojo vacaciones, ese mes se van con Bertín a Sevilla, y todavía no se donde me escaparé a descansar. No tengo tiempo para relaciones, ni siquiera para mí, además me da pereza. Lo que sí es verdad , que estoy encantada con la marca de ropa, y el libro va bien, tiene sus momentos, empezó con mucha fuerza, y en la Feria del Libro, ha funcionado bien, la gente estuvo muy cariñosa. La ropa muy bien, yo no soy la diseñadora, estoy creando la marca" . Al preguntarle por Bertín su respuesta fue muy clara. "Muy bien, no es que nos veamos todos los días, como te comentaba los niños se van con él en cuanto terminen el colegio" Y así se despidió.