La extraña denuncia de Ivet Playà a Alejandro Sanz: ¿De fan a relación?

Alejandro Sanz se ha convertido en protagonista de la actualidad después de que Ivet Playà, una fan del cantante que ha decidido romper su silencio en TikTok, y cuyo testimonio ha sacudido las redes sociales. En 2015, cuando Ivet tenía 18 años, según dice, comenzó a tener contacto con el cantante a través de redes sociales que en ese momento tenía 49 años. Una historia que ha generado mucho debate.

Nuestros colaboradores se han preguntado que es lo qué reivindica Ivet, por qué ha decidido dar a conocer este testimonio tanto tiempo después. Incluso, ella ya tiene representante lo que deja claro que es lo que busca.

Ivet ha querido hacer público esta historia "por la niña que fui, pero, sobre todo, por la mujer que soy hoy", y donde ha puntualizado que "se refiere a actitudes y comportamientos moral y humanamente inaceptables y no a ninguna conducta delictiva".

Una historia que comenzó en 2015: "Yo era su fan y él me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos o, incluso, publicara cosas mías en sus redes. El vínculo fue a más y quedamos por primera vez en privado, cuando yo tenía 18 años. Él tenía 49 en ese momento. Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía. Yo era una niña".

Asimismo ha señalado que "mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla". Ha asegurado que sus comunicaciones empezaron a ser espiadas, aunque desconoce la razón: "Me siento engañada. Me siento utilizada. Me siento humillada. Me siento, incluso, sucia, porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e, incluso, humano".

Aitana Ocaña ha sorprendido con su entrevista más atrevida en la revista 'Vogue' donde ha confesado que es "una persona muy sexual y muy sensual» y que «he consumido porno desde pequeña" algo que ha sorprendido después de ver una persona más recatada en el documental que estrenó hace unos meses en Netflix.