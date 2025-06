Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, reacciona al supuesto 'affair' con Ivete Playà

Alejandro Sanz está en el ojo del huracán después de que una fan llamada Ivet Playá desvelara que mantuvo una relación sentimental con él cuando esta tenía 18 años y él 49. Corría el año 2015 y el cantante estaba casado con Raquel Perera, aunque finalmente terminaron divorciándose en 2019 entre rumores de infidelidades.

"No tengo nada que decir, de verdad. Entiendo perfectamente que queráis encontrar opiniones colaterales a todo esto, pero no... Yo no tengo nada que decir por mi parte. No puedo opinar de nada que no conozco, de verdad", apuntó Raquel huyendo de la prensa.

Lejos de salir en defensa del padre de sus hijos Dylan y Alma, la coach prefirió no revelar si le sorprende el comportamiento de Alejandro que narra su fan: "Ni idea, de verdad, chicos, es que desconozco muchísimo el tema, de verdad. No me corresponde a mí decir absolutamente nada. No soy responsable de lo que puedan opinar los demás o decir los demás, no tengo ni idea", dijo para desmarcarse dela polémica.

Sin embargo, y a pesar de lo tibia que se ha mostrado tras las acusaciones de Ivet hacia su exmarido y padre de sus hijos, sí quiso dejar claro que "por supuesto" que tiene un buen recuerdo de su matrimonio.

A pesar de ese buen recuerdo, lo cierto es que su divorcio fue de todo menos amable. La pareja llegó a un pacto secreto con el que quedaron anuladas las demandas interpuestas por ambas partes tras meses de tenso enfrentamiento de la expareja el cantante de Corazón partío se dio cuenta de que sus pequeños estaban por encima de cualquier guerra judicial con la que un día fue su mujer.