Alejandro Sanz no va a emprender acciones legales contra Ivet Playà

Chabelita Pantoja y Asraf Beno han sido padres de un niño al que han llamado Cairo y cuyo nacimiento han anunciado en sus redes sociales.

"Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz". De momento no han explicado el motivo de la elección del nombre del recién nacido.

Entre los rostros conocidos que felicitaron a la pareja se encontraban Omar Sánchez, Anabel Pantoja, Cristina Cifuentes o Bibiana Fernández felicitado a la pareja. E esta ocasión el pequeño Cairo no viene con un pan debajo del brazo ya que ella acaba de quedarse sin trabajo. Se fue de Mediaset para participar en La Familia de la Tele y finalmente el programa ha sido cancelado por sus bajas audiencias.

Ivet Playá acudió al plató de "De Viernes" donde habló de las "irregularidades" de Alejandro Sanz sin aclararlas. Aún así, el programa decidió cortar su intervención cuando habló del cantante como un "depredador sexual". Ella habló de irregularidades en materia sentimental, pero hay irregularidades: "Hay ciertos actos y actitudes concretas que yo viví en primera persona. La relación fue siendo mayor de edad y consentida. Después del vínculo sexual, empecé a ver a un Alejandro Sanz que no reconocía. Me di cuenta que el Alejandro que yo idolatraba, no existía. No fue de la noche a la mañana".

Ivet no quiso dar detalles sobre el dinero que le pidió al cantante, negando que le pidiera ayuda económica. "Me la ofreció él. No era que me diera un millón de euros, era su manera de reconocer que no hizo las cosas bien", comentó. Dicha cantidad la quería utilizar en la remodelación de una casa de su familia, y en montar una agencia de comunicación. Algo que ha llamado un "plan de negocio".

La entrevista acabó cuando comentó "hablo de personas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz y no estamos hablando ni de una, ni de dos, ni de tres. Según sus palabras, es manipulación emocional y hay uno que, en concreto, me lo define como un depredador sexual".

Según hemos podido saber en Es la mañana, Alejandro no va a emprender acciones legales. Considera que el tema está muerto y cree que poner una demanda o una denuncia echaría más leña al fuego. El cantante "está súper tranquilo".

Por su parte, Alejandro Sanz y Raquel Perera han celebrado este fin de semana la comunión de sus hijos Alma y Dylan, de 10 y 13 años respectivamente en la finca familiar Jarandilla de la Vera. Una celebración a la que también asistieron los hijos mayores de Alejandro, Manuela y Alexander, así como la novia de Alejandro, Candela Márquez.

Tamara Falcó ha concedido una entrevista a InStyle confesando que tras varios intentos fallidos, ha aparcado, de momento, su deseo de convertirse en madre. "Me encontraba saturada", reconoce con honestidad, dejando entrever el desgaste emocional que le ha supuesto este largo y complicado proceso. Su último tratamiento no funcionó, y aunque su esposo, Íñigo Onieva, lo lleva "mucho mejor", ella admite que lo vivía como "una espada de Damocles" sobre su cabeza. Por eso, ha decidido parar. Sin renunciar, pero sin presionarse.