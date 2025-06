La 'Valerín' de Muñoz Escassi, otra más de la lista de Ábalos

La política salpica las páginas de la revistas del corazón desde la portada de Lecturas, que esta semana se desmarca con una entrevista a Valeri Cuéllar, la transexual que saltó a la fama por provocar la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi.

"Soy una de las colombianas de los audios de Ábalos", leemos en portada bajo una fotografía tomada el día de la entrevista exclusiva. Al parecer, Valeri ha contado su historia a varios periodistas con el fin de cobrar por sus declaraciones. Finalmente ha sido en Lecturas. Es la ley de la oferta y la demanda.

Valeri, conocida como Valerín, narra con pelos y señales cómo fueron sus tres encuentros con el Secretario de Organización del partido Socialista y ministro de Transportes. Dos en Madrid y uno en Valencia. El primero, meses antes de la pandemia, en octubre o noviembre de 20219. Ella no sabía quién era él, acababa de aterrizar en España.

"Yo era la nueva. A este tipo de clientes les gusta más repetir con las mismas porque ya les tienen confianza". Una agencia se encargó de mediar entre ambos. "Cuando llegué estaban todos en el salón, entre ellos Ábalos. Lo primero fue quitarnos los móviles. Te lo devuelven al salir borrando conversaciones que puedas tener con ellos". Preguntada por si estaba Koldo, afirma que "había un señor maduro, barrigón". Le enseñan su foto: "Sí es. Estaba él, las dos veces que estuve con él en Madrid. Había tres señores más. Son de su mismo círculo. Los he visto en la tele".

Siete chicas acudieron a la cita, incluida Valerín, en la que se pagaron 200 euros por hora, más los taxis y la comisión de la agencia. Estuvieron con estos señores de once de la noche a nueve de la mañana. En total, 14.000 euros. Hubo regateo. Se niega Valerín a responder a la pregunta de si había drogas: "Eso no lo puedo decir por su intimidad".

Ábalos, que ahora niega la mayor, pidió dos chicas. Mantuvo sexo primero con una, luego con ella. Valerín era la única transexual. Debió gustarle, porque "en la segunda quedada ya había más trans". "Ya saben cómo eres y lo que hay. Se describe cómo eres, mide tanto, cuerpo tal, operada o no, todo está estipulado ahí. Es lo que pidió". "¿No pidió nada raro?", pregunta Karmele Izaguirre. "No. Sexo normal, como cualquier persona", responde.

El segundo encuentro se produjo en enero de 2020, a unas semanas de la pandemia. "A través de la agencia, por la noche y en la misma casa. Ya teníamos más confianza, éramos cuatro chicas". La última, ya sin mediación, fue en la casa del exministro en Valencia. El pago fue billetes: "Esta clase de personas pagan en efectivo". Ahora reconoce que tiene "miedo de lo que pueda pasar". Le requisaron el teléfono (la policía) para mirar las llamadas pero su abogada, Cynthia Ruiz, le dice que está fuera de la investigación.

Ábalos responde en X: Valerín Miente

El que fuera pieza clave en el PSOE de Sánchez publicó raudo y veloz un largo mensaje en X desmintiendo la mayor. Y dejando muy claro que considera a Valerín un hombre, a pesar de lo mucho que se lucha en su partido por la igualdad: "Además de MENTIRA, esto es demencial. No conozco de nada al tal "Valeri Cuéllar".

Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser. Directamente ya no existen los pseudomedios.

Todos se han convertido en la misma cochiquera. Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderé inmediatamente acciones judiciales contra este impostor y el medio que ha puesto en marcha esta repugnante #FakeNews.

¿Pero quién ha educado a estos periodistas sin escrúpulos? ¿No hay una ética profesional y un código deontológico? ¿Hay que consentir a periodistas lo que no se consiente a otros profesionales? La actual crispación de la política española comienza por aquí".

Las cenizas de Carmen Sevilla descansan en su panteón familiar

Semana pone fin a un interrogante, el de la ubicación de las cenizas de Carmen Sevilla, que, para algunos, supuso toda una polémica que su hijo Augusto nunca alimentó. Ahora la revista desvela su destino después de hablar con Paco Sánchez, un sobrino de la actriz por línea materna. "Mi abuela Esperanza era la hermana de Florentina, la madre de Carmen".

Asegura Paco que las cenizas se encuentran en el panteón familiar que la propia Carmen Sevilla compró en en el cementerio de San Fernando. Allí descansa, como era su deseo, junto con sus padres y su hermano Antonio. La artista falleció el 27 de junio de 2023 a los 92 años, y su hijo llevó sus restos hasta allí el 30 de mayo de 2024, coincidiendo con la concesión a título póstumo de la medalla de Sevilla a su madre. Para algunos, el hecho de que sus cenizas estuviesen en el tanatorio un mes después de su muerte supuso un escándalo sin fundamento.

Sánchez, que tiene relación con su primo aunque reconoce que no se ven mucho, también explica que están esperando a que pongan una calle en Sevilla a nombre de su tía, una promesa de Soledad Becerril cuando era alcaldesa.

Bárbara Rey, entrevistada en Diez minutos

La artista ocupa la portada de Diez Minutos con motivo de la publicación de sus memorias, y concede una entrevista a Valeria Vegas en la que recorre su biografía hasta llegar, como no puede ser de otra manera, a Juan Carlos I. "El monotema me tiene ya un poco hasta los huevillos", confiesa Bárbara.

En un recuadro superior en la portada, su hijo amenaza con echar más leña al fuego del enfrentamiento familiar. "Te vas a cagar, mamá", es su frase más fina. Dice que esta vez le ha cabreado de verdad y que tiene más pruebas para hundirla.

Borja y Blanca ya están en Ibiza con sus hijos

Hola publica varias fotos del hijo mayor de Tita Thyssen disfrutando de una jornada marítima con su mujer y sus cinco hijos. No a bordo del barco de mamá, el Mata Mua, sino en otro yate lo suficientemente grande para acoger a esta familia numerosa.

Recuerda Hola que Borja Thyssen y Blanca Cuesta llevan ya casi 30 años juntos. Él va a cumplir 45 a finales de mes y su primogénito, Sacha, va camino ya de la mayoría de edad. Muchos, entre ellos la propia baronesa, no apostaban por esta pareja, que, sin embargo, es una de las más sólidas del panorama nacional.

Cóctel de noticias

Ana Boyer y Fernando Verdasco bautizan a su tercer hijo en el Hola. La revista lleva a portada a la familia al completo: Isabel Preysler, Tamara Falcó, el matrimonio de Ana y Fernando y sus tres hijos. Sin rastro de Íñigo, que sí estaba en la ceremonia pero que, una vez más, sale de la página principal. La tía Tamara tripite como madrina de la criatura.

Ana Rosa casa a su hijo mayor. Las revistas publican varias fotos del enlace de Álvaro, que se ha celebrado el pasado fin de semana en el exclusivo beach club de Vejer de la Frontera.

Roberto Leal presume de cuerpo y de familia en Cádiz. El presentador estrella de Antenatres ocupa la portada de Semana, que le ha cazado en bañador durante una jornada playera con su mujer y sus dos hijos.

Raquel Revuelta casa a su hija Claudia. Hola se ha hecho con las imágenes exclusivas de la boda, que se celebró en Zahara de los Atunes, Cádiz. Entre las asistentes, varias amigas de su madre, como Eva Pedraza o María José Suárez.

Cita en Ascot sin Kate Middleton. Hola publica un amplio reportaje con imágenes estupendas de algunos de los asistentes, entre los que figuran todos los miembros de la Familia Real británica, a excepción de la princesa, que se dio de baja en el último momento por problemas de salud. Destacan las fotos de su madre, Carole Middleton, charlando animadamente con su consuegro, el rey Carlos. Y la de Paloma Segrelles, perfectamente interpretada para ir a las carreras con un original sombrero.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se despiden de la soltería con una fiesta de la espuma. Vemos en Hola a la pareja de multimillonarios disfrutando como adeolescentes en la costa de Venecia, la ciudad que han elegido para oficializar su relación. Cuenta la revista que han contratado a la misma agencia que produjo la boda de George Clooney y Amal, la del príncipe Antonio Licata di Baucina y sus primos, los condes Riccardo y Aleramo Lanza.

Richard Gere y Alejandra, de visita de obra. La pareja ha sido retratada por Hola mientras acudían a los trabajos de construcción de la nueva sede del colegio Brewster American School en La Moraleja. Desconocemos si será el centro en el que van a estudiar sus hijos o si tienen algún tipo de inversión en él.

Vickyfede se suma a la familia de los pelones. Como han hecho antes otros famosos, la sobrina del rey ha prestado su imagen para colaborar con Juegaterapia, la asociación que recauda fondos para los niños con cáncer. "Es imposible que no se te rompa el corazón", asegura.