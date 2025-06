Ábalos desmiente a Valeri tratándola en masculino: "Es un personaje siniestro"

Valeri Cuéllar, la prostituta transexual que saltó a la fama por su relación con Álvaro Muñoz Escassi, se revela ahora como una de las mujeres que contrataron José Luis Ábalos y Koldo García para sus juergas. La trabajadora sexual, a la que según sus palabras se refieren en los audios como "la colombiana nueva", cuenta este miércoles en una revista cómo fueron esas relaciones con el ministro de Fomento y cómo se desarrollaron las negociaciones hasta llegar al momento íntimo.

"Llevaba casi dos años en España antes de entrar en una agencia súperclandestina que mueve solo famosos, gente importante", dice Valeri sobre cómo entró en contacto con el político, con el que habría mantenido relaciones "tres veces, dos en Madrid y una en Valencia". Según su testimonio lo habría conocido "en octubre o noviembre de 2019" y la agencia le indicó el lugar exacto al que debía acudir para ofrecer sus servicios: "Era un ático".

Sobre si el piso era alquilado, Valeri asegura desconocer detalles: "No lo sé, yo soy a prestar mis servicios y no pregunto intimidades. Había más personas, no era la única chica allí", cuenta sobre la bacanal socialista. "Me dijeron que iba con él (Ábalos). A ellos le enseñan fotos, yo era la nueva. Desde que me vieron querían conocerme, pero dudaban. A este tipo de clientes les gusta más repetir con las mismas porque ya les tienen confianza", detalla en la citada publicación.

Cuando llegó a la casa fue recibida por una persona desconocida y en el interior se encontraba Ábalos: "Lo primero que te quitan son los móviles. Te lo devuelven al salir, borran conversaciones que puedas tener con ellos", explica, aunque desconoce que si en ese momento estaba también Koldo, aunque sí recuerda "un señor maduro y barrigón": "No sé quién es Koldo. Había un señor ya maduro, barrigón".

Al enseñarle una fotografía de Koldo cree reconocerle: "Sí es. Estaba él, las dos veces que estuve con Ábalos en Madrid. También había tres señores más".

Ábalos responde en X

El que fuera una de las personas más cercanas al presidente Sánchez no ha tardado en dar la réplica a las palabras de Valeri en un largo mensaje en la red social X desmintiendo sus declaraciones: "Además de MENTIRA, esto es demencial. No conozco de nada al tal "Valeri Cuéllar", ha escrito, tratando en masculino a Cuéllar, algo sorprendente teniendo en cuenta el partido en el militaba.

Y continúa: "Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser. Directamente ya no existen los pseudomedios".

Además de MENTIRA, esto es demencial. No conozco de nada al tal "Valeri Cuéllar". Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es… pic.twitter.com/0YCMZSMKya — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 24, 2025

Acusa a los medios de haberse convertido "en la misma cochiquera", en este caso centrándose en la revista Lecturas: "Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderé inmediatamente acciones judiciales contra este impostor y el medio que ha puesto en marcha esta repugnante #FakeNews".

El expolítico concluye haciéndose algunas preguntas: "¿Pero quién ha educado a estos periodistas sin escrúpulos? ¿No hay una ética profesional y un código deontológico? ¿Hay que consentir a periodistas lo que no se consiente a otros profesionales? La actual crispación de la política española comienza por aquí".