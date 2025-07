Mónica Cruz muestra su apoyo a Alejandro Sanz después de las declaraciones de Ivete Playà

Mónica Cruz es la nueva imagen de los productos capilares LOV'YE. Además, reconoció lo bien que se siente en formar parte de esa familia: "Estoy encantada con esta marca porque la descubrí hace un tiempo y te aseguro que es todo estupendo. El producto es inmejorable, y la calidad-precio va de la mano, porque creo que todo el mundo debe tener derecho a acceder a productos de buena calidad. Cierto es que me cuido, no solo el pelo, en general, pero sin llegar a extremos. Pienso que la base de todo es la alimentación, descansar, y cuidarte bien con buenos productos como estos que hoy estamos presentando". Así lo contó.

La actriz está disfrutando mucho de su etapa televisiva. "Estoy en 'Zapeando', muy centrada y aprendiendo mucho. Lo paso muy bien porque la televisión me encanta, siempre te lo he dicho, es un sitio donde me quiero quedar, pero no para series sino para programas. Sé que tengo mucho que aprender y eso me gusta mucho". Reconoció.

El verano, según contó, se presenta bien y lo disfrutará con su hija. "Seguiré trabajando, pero también con alguna escapada. Antonella ha estado en un campamento y le he echado mucho de menos, aunque ella a mí seguro que menos (risas). Ya ha terminado el curso, ha sacado buenas notas, aunque yo no soy exigente. Con tal de que apruebe, me conformo. Si en algún momento hay alguna asignatura que necesita un refuerzo, se lo pongo sin problema. Le motiva mucho jugar al voleibol, está encantada con su equipo y eso le viene muy bien. Ya tiene 12 años, estamos en la adolescencia, pero hay que entenderlo y tener empatía, todos hemos pasado por eso. Nos iremos a la playa, unos días, tampoco muchos porque tenemos a los perros, que son 6".

Al preguntarle por la polémica que se ha armado por las declaraciones de Ivete Playá en contra de Alejandro Sanz, la artista no pudo ser más clara. "Cuando alguien actúa así es con intención de hacer daño públicamente, no va conmigo, y eso no va a tener buen final para nadie. No debe estar bien asesorada, pero no voy a entrar en eso, allá cada uno como se comporte y maneje las cosas. Todos podemos tener algo en la vida, una persona que nos haya podido marcar y que nos haya hecho daño, pero no por eso lo va hacer así. Lo hablas con la persona directamente, pero me parece feo, y que me haya nombrado a mí me da igual. No voy a entrar ahí, no es mi forma de ganarme la vida. Llevo muchos años viviendo de mi trabajo. Nuestra relación sigue siendo buena".