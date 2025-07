Cayetano magullado y Escassi soltero, protagonistas de las revistas de los miércoles

Cayetano Rivera aparece retratado en primer plano por Diez Minutos, que se hizo con las imágenes exclusivas de su salida del hospital Gregorio Marañón de Madrid con el parte médico en la mano y un morado en su mejilla izquierda. El torero acudió al centro hospitalario horas después de su detención en la noche del domingo 30 de junio tras protagonizar un altercado en el McDonalds de la calle Atocha de Madrid.

De todo lo que han dicho desde entonces él, a través de dos comunicados, y su abogado en prácticamente todos los medios de comunicación, Diez Minutos se queda con una frase: "Me he sentido tratado como un terrorista".

Escassi también acapara la atención de Semana, que recoge la frase con la que pretende explicar que la infidelidad no está detrás de su ruptura con Sheila Casas: "No me ha dado tiempo a portarme mal".

La retirada de Bertín es realmente un "hasta luego"

Bertín habla con Hola de su retirada, un anunció que realizó en una televisión latina hace unas semanas y que todos hemos dado por hecho. Sin embargo, el cantante explica en la revista que la decisión no es irrevocable. Que fue algo así como "un pensar en alto" y que su "impasse" tiene más que ver con la mecánica de disco-promo-concierto-gira, leemos en la publicación.

El artista va a seguir en televisión, porque "me resulta más fácil de sobrellevar el trabajo" y está muy centrado en la empresa de alimentación que ha puesto en marcha con "su socio, el Turronero".

Lo que sí hará es despedirse por todo lo alto: "Voy a hacer un espectáculo de mucho nivel, que espero que sea un colofón a mis 44 años de profesión". Lo que no hará es actuar en Venezuela. "Me va a doler no poder despedirme de mi país querido, porque es inviable que yo vuelva a pisar su suelo mientras se mantenga el gobierno dictatorial de Maduro".

Empieza la temporada de "pillados en bañador"

Los famosos se marchan de vacaciones y las revistas inauguran sus clásicos "pillados en verano", en los que son fotografiados, a veces a traición, por los objetivos indiscretos. Esta vez en la portada de Semana le ha tocado a la presentadora Verónica Dulanto, que sale estupenda con su marido durante una escapada a Ibiza, la isla en la que se conocieron hace más de 20 años.

Eva González también se ha escapado a las playas de Cádiz con su hijo Cayetano y Semana publica varias imágenes en las que vemos que sigue mereciendo el título de Miss. La revista recuerda que el escándalo de la detención de Cayetano ha terminado salpicándola.

Vickyfeder luce tipazo en Ibiza

Vickyfede ha pasado unos días en el barco de Abel Matutes porque es íntima de su nieta María y Diez Minutos tiene las fotos que confirman que la sobrina de Felipe y Letizia está en plena forma. Con un mini bikini tipo tanga de color marrón, Victoria Federica ha disfrutado del mar y de los deportes acuáticos.

En una de las imágenes, la nieta de Juan Carlos I comparte risas con un amigo, aunque no especifican si se trata del futbolista de la Real Sociedad Álvaro Odriozola, que estaba allí y que está casado con Inés Laffón, la hermana de la mejor amiga de Victoria.

Cóctel de noticias

Carmen Borrego vuelve a hacerlo: posado en bañador desde la portada de Lecturas. Borrego no tiene complejos y protagoniza la portada de la revista con un traje de baño negro y un perrito que tapa su escote. Pero lo mejor es el titular: "A Alejandra le sobramos todo

Beatriz Carvajal casa a su hija Montse. Semana publica la exclusiva de la boda de la hija de la actriz, que se ha dado el "sí quiero" en una ceremonia muy discreta en la que la artista ha ejercido de madrina. Montse estuvo casada doce años con el también actor Víctor Clavijo.

Rafa Nadal y Morata coinciden en sus respectivos barcos. El tenista estaba practicando pesca submarina con sus amigos cuando se dio cuenta de que el futbolista estaba con su familia en otra embarcación. Según Semana, cogió su moto de agua y subió a cubierta para saludarlos, provocando el asombro de la prole de Alice Campello.

Miranda Rijnsburger ya está en Marbella para pasar las vacaciones. Hola ha fotografiado a la mujer de Julio Iglesias en España, país en el que suele pasar el verano. Se alojará en "Las Cuatro Lunas", la finca del cantante en la sierra malagueña. Miranda, que cumplirá 60 años en octubre y que aparenta la mitad, está a punto de celebrar su aniversario de boda. El décimo quinto.

Dakota Johnson, en Ibiza con Kate Hudson. La actriz ha estrenado soltería después de ocho años de relación con Chris Martin disfrutando del Mediterráneo.

El hijo de Luis Astolfi se casa en Marbella con su novia, la farmacéutica Cristina Serrano. Hola publica varias imágenes de la fiesta, en la infanta Elena, que fue novia del padrino, se lo pasó de lo lindo. Vestida con una chaqueta blanca y un vestido estampado, Elena se marcó unos bailes con el novio.

La boda de la influencer Gala González, protagonista de la portada de Hola. La revista dedica más de veinte páginas al enlace de la diseñadora, que se ha celebrado en la isla privada que la familia del novio tiene en Cadaqués. Poco "kilo de famoso": Brianda Fitz James y Pelayo.