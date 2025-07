La agitada vida amorosa de Hulk Hogan: de su turbio primer divorcio a su viuda Sky

Hulk Hogan falleció este jueves a los 71 años a causa de un paro cardíaco sufrido en su casa de Florida. Tras llamar a una ambulancia fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto al no poder hacer nada por su vida. Hace unas semanas su viuda Sky negó las informaciones que apuntaban que Hogan se encontraba en coma. Los rumores apuntaban a que su salud era delicada, aunque su entorno lo desmentía asegurando que se recuperaba de una operación en el cuello a la que se sometió el pasado mes de mayo.

La leyenda de la lucha libre fue también un excéntrico personaje de televisión, cine y entretenimiento con una alborotada vida amorosa. Conoció a su primera mujer, Linda Claridge, en un restaurante de Los Ángeles y tuvieron dos hijos llamados Brooke y Nick. Linda solicitó el divorcio en 2007 después de que Hogan tuviera una aventura extramatrimonial y tras protagonizar su propio reality show de éxito.

En marzo de este año publicó un vídeo en su cuenta oficial de Facebook donde, entre lágrimas, aseguró que su familia es un desastre por culpa de su exmarido. Hace siete años que perdió la relación con su hija Brooke y le culpa directamente a él. "Han pasado 15 años o más desde que dejé a Hulk y mi familia es un desastre. Hulk ha destrozado nuestra familia. Brooke no nos habla, ha tenido gemelos y no nos lo dijo. Tuvo una gran pelea con Terry (Hulk Hogan) y no sé cómo se reflejó eso en mí, pero también me excluyó", dijo destrozada.

Linda llegó a acusarle de agresión en varias ocasiones, incluso pensó que podría llegar a matarla. "No sintió remordimiento y hasta el día de hoy nunca se ha disculpado por ninguna de sus acciones". Lo curioso es que hace tan solo cuatro días Linda publicó una foto antigua junto a su exmarido en la que recordaba los "viejos buenos tiempos", lo que confirma la teoría de que la salud de su exmarido era complicada y ella estaba al tanto.

Su segunda esposa fue Jennifer McDaniel, con quien se casó en 2010 en una ceremonia junto al mar, detrás de la casa del exluchador en Clearwater (Florida). Aunque en un primer momento no quiso hacerlo público, se vio obligado a confirmar la separación a sus seguidores después de que se le viera con su nueva novia, Sky Daily. "Hey, Maniacs, sólo para que conste, los posts de Facebook e Instagram son míos y de mi novia Sky: estoy oficialmente divorciado. Lo siento, pensé que todos ya lo sabían", publicó entonces. Según confirmó el portal TMZ, Hogan solicitó el divorcio en octubre del 2021, tras casi 11 años de matrimonio, y se hizo efectivo ese mismo año sin generar una gran polémica.

Jennifer McDaniel y Hulk Hogan

Hogan deja viuda a Sky, con la que se casó hace apenas dos años. Según la revista People, se conocieron cuando ella trabajaba como profesora de yoga, aunque también ayudaba en la contabilidad de pequeñas empresas. La chispa surgió durante un concierto de Bret Michaels después de que el luchador se acercara a hablar con ella y sus amigas. Las críticas hacia su relación fueron abundantes debido a que el luchador era 25 años mayor, pero aquello no frenó la boda: "Le pregunté a Sky si quería casarse conmigo y ella fue lo suficientemente loca como para decir que sí", relató entonces Hogan.