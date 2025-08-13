15 superestrellas internacionales con raíces españolas que quizá no conocías
Gloria Estefan, Jessica Chastain o Aubrey Plaza son solo algunos de los nombres internacionales con orígenes españoles.
Ana de Armas
Ana de Armas, actriz cubana, tiene raíces españolas por parte de su madre. Sus abuelos eran originarios de Palencia y León. Gracias a esa herencia familiar, obtuvo la nacionalidad española a los 18 años, cuando se mudó a Madrid para comenzar su carrera como actriz.
Cameron Díaz
Cameron Díaz, actriz estadounidense, tiene un origen familiar muy diverso. Hija de padres estadounidenses de ascendencia cubana, su árbol genealógico incluye raíces anglosajonas, alemanas, cheroquis, hispanas y también españolas. Ella misma ha contado que parte de su familia procede de Cádiz y que su apellido, Díaz, refleja ese legado español.
Martin y Charlie Sheen
Martin Sheen, cuyo verdadero nombre es Ramón Antonio Gerardo Estévez, es hijo de Francisco Estévez Martínez, originario de Parderrubias, una aldea gallega de Pontevedra. Aunque nació en Estados Unidos, Martin siempre ha hablado con orgullo de sus raíces españolas. Su hijo, Charlie Sheen, con nombre Carlos Irwin Estévez, también ha heredado este legado familiar, aunque adoptó el apellido artístico de su padre. Ambos han triunfado en Hollywood y comparten un fuerte vínculo con Galicia.
Jacob Elordi
Jacob Elordi, actor australiano conocido por Euphoria, tiene raíces españolas por parte de su abuelo paterno, Joaquín Elordi, originario de Ondarroa (Vizcaya).
Alfred Molina
Alfred Molina, actor británico conocido por sus papeles en películas como Spider-Man 2 y Frida, es hijo de Esteban Molina, un inmigrante originario de Madrid. Aunque Alfred nació en Londres, siempre ha mostrado orgullo por sus raíces españolas.
Helena Bonham Carter
La actriz británica debe su vínculo español a su abuelo, el diplomático Eduardo Propper de Callejón.
Geri Halliwell
Geri Halliwell, conocida mundialmente como “Ginger Spice” de las Spice Girls, es una cantante británica con un importante vínculo español. Su madre, Ana María Hidalgo, nació en Huesca (Aragón), aunque Geri creció en Inglaterra.
Jessica Chastain
Jessica Chastain, actriz estadounidense reconocida por su papel en Los ojos de Tammy Faye, tiene ascendencia española por parte de su padre biológico, Michael Monasterio. Sus bisabuelos paternos, Antonio Astoreka Monasterio y Ramona Egurrola Basañez, eran originarios de España. Antonio provenía de Gernica-Lumo, Vizcaya, mientras que Ramona era de Bilbao, Vizcaya, y Villasuso de Mena, Burgos.
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy, actriz nacida en Miami y famosa por Gambito de dama, tiene raíces españolas por parte de su madre. Su madre es catalana, y su abuela y bisabuela materna son aragonesas.
Eva Longoria
Eva Longoria, actriz y productora estadounidense, tiene raíces españolas por parte de su noveno bisabuelo, Lorenzo Suárez de Longoria, originario de Oviedo, Asturias.
Aubrey Plaza
Aubrey Plaza, actriz estadounidense conocida por su papel en Parks and Recreation, tiene raíces españolas por parte de su abuelo paterno, quien emigró de España a Puerto Rico.
FKA Twigs
FKA Twigs, cantante y bailarina británica, tiene raíces españolas por parte de su madre, Bonita Lee Barnett, quien tiene ascendencia española, jamaicana e inglesa.
Natalia Tena
Natalia Tena, actriz británica conocida por sus papeles en Harry Potter y Juego de Tronos, tiene un fuerte vínculo con España, ya que sus padres son españoles: su padre es vasco y su madre extremeña. Aunque nació y creció en el Reino Unido.
Salma Hayek
La actriz Salma Hayek conocida por su papel en Frida, tiene raíces españolas por parte de su madre, Diana Jiménez Medina, quien es de ascendencia española. En una entrevista de 2015, Hayek se describió a sí misma como “50% libanesa y 50% española”.
Gloria Estefan
Gloria Estefan, cantante cubana, tiene raíces españolas por parte de su madre, Gloria García, nacida en La Habana, y de su abuelo materno, Leonardo García, originario de Pola de Siero, Asturias.