Melyssa Pinto confirma su romance con Mario Casas con un vídeo en El Salvador

La relación entre Melyssa Pinto y Mario Casas es un secreto a voces desde hace meses. Ya a principios de año comenzaron las primeras pistas cuando en una entrevista a las puertas de su casa el fondo de pantalla de Melyssa mostraba una foto con el actor. Poco después, las pruebas fueron más evidentes, Mario llevó a la influencer en coche hasta la boda de Susana Bicho​​​, pese a que solo asistió Pinto, los nervios en la puerta hicieron que se le cayese el bolso. Este verano se les ha podido ver en paseando de la mano entre besos apasionados o ahora, las imágenes compartidas en sus redes sociales les sitúan en el mismo punto vacacional, compartiendo destino con la familia Casas.

Ahora, Melyssa lo ha confirmado al publicar el primer vídeo junto a Mario Casas en sus redes sociales. Eso sí, ninguno de los dos ha compartido todavía una foto en la que aparezcan sus rostros juntos. Los fans, que llevaban tiempo pidiéndoles hacer pública su relación, han recibido finalmente una sutil confirmación: a través de un clip en el que muestran rincones de El Salvador, donde disfrutan de un viaje familiar con todos los hermanos Casas.

En el vídeo se ve a la catalana en distintos lugares dando vueltas de la mano del actor. Aunque de él solo se aprecia el brazo, los seguidores no han tenido dudas: el tatuaje en forma de corazón en su antebrazo ha sido la prueba definitiva. Para muchos, esta es la confirmación de que están juntos, felices y disfrutando de su historia de amor.

"Salida del vuelo con destino: la felicidad. El final es un regalo que me hizo El Salvador el último día para despedirme", escribía Melyssa junto al vídeo.

✨💋 El beso de Mario Casas y Melyssa Pinto durante su verano en Cantabria (📸 gtres vía ¡Hola!) pic.twitter.com/s777IKu0zd — Alba Medina (@albammmedina) August 1, 2025

Las vacaciones compartidas con Ana Mena

Durante estos días, se había rumoreado que la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, exconcursante de Supervivientes y de La Isla de las Tentaciones estaba en El Salvador junto a Mario Casas. A la vez, también se encontraban allí la cantante Ana Mena y Óscar Casas, hermano del actor, en un viaje familiar aunque sin la presencia de los padres.