Triste adiós a Javier Cid, magnifico periodista y mejor amigo

Todavía no me lo creo, cuando descuelgo el teléfono, y me da la noticia Isabel González. De sobra es sabido que este tipo de noticias corren como la pólvora. Toda la tarde recibiendo llamadas y el WhatsApp echando humo. Me ha pasado una apisonadora por encima, ya que nunca me hubiera imaginado que esto pudiera pasar.

Javi, así es como le gustaba que le llamasen, estaba lleno de vida y se ha ido con tan solo 46 años, y con una carrera impecable.

Cuando coincidimos en los divertidos comienzos del programa de Sonsoles, no parábamos de hacer risas. Tenía un sentido del humor fuera de lo común y una cabeza privilegiada. El mundo del periodismo pierde a un profesional de primera. Su última entrevista fue a María del Monte el pasado miércoles, publicada en el diario donde él escribía, El Mundo fue colosal.

En su última etapa fue responsable como jefe de Sección en Gran Madrid. En el año 2019 recibió el premio Alan Turing por su defensa a favor de los derechos LGTBI. A parte su novela 'Diario de Martín Lobo'. Javi, querido, dejas un hueco que es imposible de olvidar y un recuerdo imborrable para todos los que hemos tenido la suerte de tratarte y quererte, porque a los 5 minutos de estar cualquiera contigo, ya te habías hecho íntimo. De eso doy fe. Te has ido, pero quiero que sepas que se te quiere, y eso será para siempre.