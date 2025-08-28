Vacaciones accidentadas de María José Campanario

Hace mucho tiempo que María José Campanario decidió alejarse de los focos mediáticos, al igual que su marido Jesulín de Ubrique. Sus vidas son mucho más tranquilas desde que decidieron aumentar a familia. En esta ocasión no hubo posado familiar para presentar al bebé, ni exclusiva como en anteriores ocasiones.

El matrimonio está disfrutando en la playa de sus vacaciones familiares, donde ha confesado que le encanta jugar en la orilla del mar con su pequeño y hacer castillos de arena. Pero no todo ha sido felicidad, puesto que, de repente le ha aparecido una alergia producida por un medicamento, tal y como ha manifestado en su cuenta de Instagram.

En las fotos que ha subido a su red social se le puede ver la pierna enrojecida con ronchas como si le hubiera picado una medusa. Ha querido aclarar que no ha sido por el sol, sino por un medicamento que suele tomar. "Me están diciendo que esta alergia es por el sol y no. Las ronchas ya estaban ahí antes de quitarme la ropa". Un medicamento que, por lo visto, ya le produce alergia cuando se lo ponen por vía. También ha querido aclarar cuando le preguntan por la enfermedad que padece, la fibromialgia, su respuesta siempre es la misma, y deja muy claro que no se cura.