Irene Rosales se pronuncia tras anunciar su separación con Kiko: "Necesitamos seguir por caminos separados"

Irene Rosales y Kiko Rivera han decidido poner punto y final a su relación, después de 11 juntos, 9 de matrimonio y dos hijas en común. La exclusiva revelada por la revista Semana explica que se trata de una decisión muy meditada, de mutuo acuerdo, y sin la existencia de terceras personas. A pesar de lo complicado de estos momentos, el hijo de Isabel Pantoja y su ya exmujer aseguran que tendrán una relación cordial, y lo primordial para ambos será proteger a sus pequeñas y tratar de que su vida no se vea afectada por su decisión de emprender caminos separados.

Tras saltar a la luz la noticia, Kiko Rivera no tardó en publicar un comunicado a través de sus redes sociales asegurando que no buscará beneficio económico de su ruptura, que no acudirá a televisión para dar entrevistas y que su prioridad serán sus hijas: "Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continua, y estoy convencido de que lo mejor está aun por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes".

Lo que más llamó la atención del comunicado que Kiko es que estaba lleno de frases motivacionales, ausencia de signos de puntuación y un estilo excesivamente elaborado. Los colaboradores del programa de ayer de la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico –Ana Mateu, Verónica Caso, Paloma Barrientos y Dani Carande– incluso apuntaron que parecía "escrito por ChatGPT".

Irene Rosales por su parte, prefirió guardar silencio y hoy hemos amanecido con su comunicado a través de Instagram, donde de forma mucho más concisa y directa, repite las mismas palabras que escribió el Dj ayer: "Ha sido una decisión dura, nada fácil , pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados".

"Hay mucho cariño, hay unión y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre" terminaba escribiendo Irene con un corazón al final.

"Pasará mucho a partir de ahora"

Como es habitual, ayer la primicia se convertía en objeto de debate en los programas de corazón. Este fue el caso del programa de ‘TardeAR’, donde ayer el equipo del programa sugería que Irene podría estar conociendo a un "apuesto joven": "A la par que nos enteramos de su separación, a este programa nos han llegado unas imágenes de Irene Rosales con un chico en una velada compartiendo mesa y mantel", aseguraba Verónica Dulanto.

En la imagen aparece el chico con la cara pixelada ya que como explican, "a él lo pixelamos y no lo enseñamos por una cuestión legal, pero creernos cuando os decimos que es un chico guapo, apuesto, atractivo…" aseguraban. Desde el programa comentan que podría ser alguien que "cambiara la historia" ya que las "miradas" y la "complicidad" entre ellos es evidente: "la carita de Irene es de coqueteo" decía Paloma Barrientos, colaboradora también de La Crónica Rosa.

Raquel Bollo, amiga cercana a la familia, se encontraba presente en el programa, sin embargo aseguró que no le conoce, aunque le suena de algo, no le sitúa. Irene, por su parte, asegura a través de Raquel que es solo un amigo, algo que "pasará mucho a partir de ahora".