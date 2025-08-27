El comunicado de Kiko Rivera tras su separación de Irene Rosales: ¿obra de ChatGPT?

El mundo de la música española despide a Manuel de la Calva, integrante del icónico Dúo Dinámico, que ha fallecido este martes a los 88 años en el hospital Anderson de Madrid, donde estuvo ingresado menos de 24 horas. La causa fue una fibrosis pulmonar que no pudo superar.

Nacido en Barcelona en 1937, De la Calva formó junto a Ramón Arcusa uno de los dúos más influyentes en la historia de la música española. Juntos crearon auténticos himnos que marcaron a varias generaciones, como Quince años tiene mi amor, Resistiré y Perdóname. Además, compusieron la mítica La, la, la, con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968.

Su talento también trascendió al colaborar con grandes artistas internacionales. Para Julio Iglesias compusieron algunos de sus temas más icónicos, como Soy un truhán, soy un señor o Me olvidé de vivir, y produjeron su primer disco.

Durante la pandemia de 2020, su canción Resistiré volvió a lo más alto, convirtiéndose en un himno de esperanza que unió a todo un país desde balcones y ventanas. Massiel, profundamente afectada, ha recordado emocionada: "Manolo era la alegría de la huerta. Salíamos juntos, éramos amigos de verdad". Por su parte, Julio Iglesias también ha querido rendir homenaje al compositor: "Hoy la música española pierde a uno de sus más grandes artistas. Contigo y con Ramón nació el pop en España. Descansa en paz, amigo".

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan

La revista Semana ha publicado en exclusiva la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras 11 años de relación, 9 de matrimonio y dos hijas en común. La noticia sorprendió porque, hasta hace apenas unas semanas, la pareja disfrutaba de unas vacaciones en Menorca.

Lo que más ha llamado la atención es el comunicado oficial que Kiko ha compartido en sus redes sociales. Lleno de frases motivacionales, ausencia de signos de puntuación y un estilo excesivamente elaborado, los colaboradores de la Crónica Rosa del 27 de agosto –Ana Mateu, Verónica Caso, Paloma Barrientos y Dani Carande– han apuntado que "parece escrito por ChatGPT".

En el texto, Kiko asegura que no buscará beneficio económico de su ruptura, que no acudirá a televisión para dar entrevistas y que su prioridad serán sus hijas. Sin embargo, el tiempo dirá si cumple su promesa, ya que no sería la primera vez que sus palabras y sus acciones siguen caminos muy diferentes.

El cuarto hijo de Enrique Iglesias y las rupturas de Victoria Federica e Irene Urdangarin

Además, la revista ¡Hola! ha confirmado que Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo tras 24 años de relación. La publicación incluye las primeras imágenes de Anna embarazada, acompañada por sus hijos en el inicio del curso escolar en Estados Unidos. Este nuevo bebé será el noveno nieto para Isabel Preysler.

En paralelo, la ruptura de Victoria Federica con Borja Moreno y la de Irene Urdangarin con Juan Urquijo también han sacudido la crónica social. Ambas separaciones, confirmadas por Laurence Debray, llegan tras meses de rumores y marcan un cambio en la vida sentimental de dos de los nombres más mediáticos del entorno Borbón.

Por su parte, Carla Goyanes atraviesa uno de los veranos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, Caritina. La familia ha pasado unos días en Cala Tarida, Ibiza, tratando de encontrar consuelo junto a su marido, Jorge Benguria, y sus tres hijos. Carla ha reconocido que está siendo un verano "muy duro" para todos.