Cayetano Rivera y la "ex suegra vengativa"

Un descuido en redes sociales ha sacado a la luz la nueva relación de Cayetano Rivera con una joven malagueña llamada Patricia. La información se ha hecho pública tras la llamada de la madre del exnovio de la joven al programa TardeAR, donde reveló que su exnuera había dejado a su hijo para iniciar una relación con el torero. La situación ha generado un notable revuelo, no solo por el contenido de la llamada, sino por la forma en la que la mujer accedió a las imágenes privadas de la nueva pareja.

Una filtración inesperada

Patricia, la joven que mantiene una relación con Cayetano Rivera desde hace algo más de un mes, compartía imágenes desde la finca del torero a través de su lista de 'mejores amigos' en Instagram. Sin embargo, no eliminó de ese grupo a la madre de su anterior pareja, quien al ver las publicaciones decidió contactar con el programa TardeAR para denunciar lo ocurrido. "Esta chica ha dejado a mi hijo y ahora está con Cayetano", explicó la mujer en la llamada emitida por Telecinco.

Según el relato, Patricia publicó varias imágenes desde la finca privada del torero, sin sospechar que alguien cercano a su entorno anterior seguía teniendo acceso a ese contenido exclusivo. La revelación ha provocado una nueva atención mediática sobre la vida personal de Cayetano Rivera, que hasta el momento no se ha pronunciado públicamente.

Kiko Rivera e Irene Rosales: imágenes desconcertantes antes de la ruptura

Mientras tanto, otro miembro del clan mediático protagoniza titulares. El programa TardeAR ha mostrado unas fotografías tomadas el pasado 10 de agosto en Cala Morell (Menorca), donde Kiko Rivera e Irene Rosales aparecían juntos con sus hijas en actitud cercana y afectuosa. Lo llamativo es que, según informaciones recientes, la pareja habría roto semanas antes, lo que convierte esas imágenes en un elemento desconcertante, tal y como han comentado en la Crónica Rosa del 29 de agosto Ana Mateu, Verónica Caso, Daniel Carande, Emilia Landaluce y Javier del Pozo.

Una testigo presencial ha asegurado al programa que los vio "muy bien, simpáticos, naturales y sin aparentar problemas", tanto con sus hijas como en momentos a solas. Algunas fuentes apuntan a que ese viaje pudo ser un último intento de reconciliación por parte del DJ y la modelo.

En los días posteriores, ambos han seguido activos en redes sociales. Irene ha publicado una frase del autor Defreds y una imagen con sus hijas, mientras Kiko ha escrito varias reflexiones personales y ha anunciado su cambio de imagen, además de adelantar nuevos proyectos profesionales.

El entorno familiar, pendiente de Kiko

Según ha revelado Marisa Martín Blázquez, Isabel Pantoja está preocupada por la separación, a pesar de su tensa relación con Irene. Consideraba a su ya exnuera una figura de estabilidad para su hijo. La artista, no obstante, se niega a contactar directamente con él, aunque sigue de cerca sus pasos.

También Agustín Pantoja, hermano de Isabel, habría mostrado inquietud. Tal y como ha comento Kike Calleja en Vamos a ver, ha hecho varias llamadas para recabar información sobre la ruptura y teme que Kiko decida regresar a Cantora.

Por su parte, el representante de Kiko Rivera, Fran Sánchez, ha sido señalado como una figura con influencia en el deterioro de la relación. Según Gema López en Espejo Público, Irene habría cuestionado su cercanía con el DJ y ciertos movimientos económicos, lo que provocó tensiones insostenibles en la pareja.

En libertad bajo fianza el joven que atropelló a Jaime Anglada

En paralelo, el joven detenido por el atropello del cantante Jaime Anglada ha quedado en libertad bajo fianza de 5.000 euros, según ha confirmado su abogado defensor, Pablo Juanico. El cantante continúa recuperándose de las lesiones sufridas y permanece ingresado en el hospital de Son Espases, en Mallorca.

La Fiscalía, que inicialmente se oponía a la puesta en libertad del detenido, ha aceptado finalmente la medida, a condición de que se consigne el importe de la fianza en el juzgado. El proceso judicial continúa abierto.