Nuevo comunicado de Kiko Rivera: ¿intenciones reales?

Después de once años de relación y una década de matrimonio, Kiko Rivera e Irene Rosales han confirmado oficialmente su separación. La ruptura, que se venía gestando desde principios del verano, ha sido comunicada por ambos a través de sendos mensajes en redes sociales, donde han intentado mantener un tono conciliador y centrado en el bienestar de sus hijas. El DJ ha reaparecido en su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo recibido y hacer frente a las críticas que ha generado su nueva etapa personal.

"Hoy soy una persona libre"

Minutos después de que Irene Rosales compartiera su propio comunicado –y posteriormente lo borrara–, Kiko Rivera ha publicado un mensaje en el que agradece "de corazón" todos los mensajes de apoyo que ha recibido en los últimos días. "Quiero daros las gracias de corazón por todos los mensajes tan bonitos que me estáis enviando en un momento tan complicado para mí", comienza el texto.

En el mismo mensaje, Rivera ha aludido a las críticas recibidas: "Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie", ha asegurado.

También ha confirmado que ha abandonado la casa familiar en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, para iniciar una nueva vida, aunque no ha detallado si permanecerá en la misma localidad. "Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida", ha afirmado. "Y lo mejor es que quiero que forméis parte de ella: todos los que me seguís y me apoyáis desde las diferentes plataformas".

Un proceso largo y consensuado

Según ha trascendido, la ruptura se habría producido a principios de verano, aunque la pareja fue vista recientemente de vacaciones junto a sus hijas en Menorca. Durante ese tiempo, Irene Rosales habría comunicado a su entorno cercano que la decisión de separarse era firme y sin posibilidad de marcha atrás, buscando que el proceso afectara lo menos posible a sus hijas, tal y como han informado en la Crónica Rosa del 28 de agosto Ana Mateu, Verónica Caso, Paloma Barrientos y Emilia Landaluce.

Ambos llevaban meses en una situación complicada marcada por crisis frecuentes y una relación cada vez más distante. Irene habría sido quien tomó la decisión definitiva, según han confirmado diversas fuentes, y aunque Kiko Rivera no creyó en un principio que fuese definitivo, finalmente se ha materializado.

La reacción de Irene Rosales

Horas antes del mensaje de Kiko, Irene Rosales publicó un comunicado en redes sociales: "Después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos separados. Ha sido una decisión dura. Nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados", comenzaba el texto, que finalizaba con un emoticono de corazón.

"Hay mucho cariño. Hay unión y, sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así", añadía Rosales, que ha insistido en que, pese al final de su relación sentimental, seguirán siendo una familia por el bien de sus hijas. Posteriormente, eliminó la publicación de sus redes sociales.

Conflictos previos y versiones contradictorias

Durante las últimas semanas, varios colaboradores televisivos y periodistas del entorno han aportado distintas claves para entender la separación. Algunas versiones apuntan a discrepancias provocadas por el comportamiento de Rivera, sus ausencias y la falta de implicación familiar, especialmente en momentos delicados como la muerte del padre de Irene.

"Ella se ha sentido muy sola", ha asegurado Quique Quintana, señalando que Irene llevaba tiempo haciendo vida en solitario. Otras fuentes han apuntado a tensiones relacionadas con la gestión económica del artista y a la supuesta intervención de su representante, quien habría ocultado detalles relevantes a Rosales.

Además, en el programa TardeAR se han difundido unas imágenes de Irene Rosales compartiendo cena con un amigo, lo que ha generado especulaciones sobre su nueva situación personal. Según su entorno, se trata simplemente de una amistad, y Rosales habría asegurado que necesita "salir de la rutina y despejarse".

Sin contacto con Isabel Pantoja

En cuanto al entorno familiar, la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue siendo inexistente. Según ha revelado la periodista Leticia Requejo, la tonadillera se habría enterado de la separación a través de los medios de comunicación y no ha mostrado intención de contactar con su hijo.

Este distanciamiento se arrastra desde hace años y fue alimentado por las duras declaraciones que Irene Rosales hizo en 2022 sobre su exsuegra, a quien acusó de haber causado daño psicológico a su entonces marido.

