Sebastián Yatra esquiva las preguntas sobre Aitana y Plex y lanza un corte a lo Pantoja: "No me vas a grabar más"

El FestVal de Vitoria ha acogido la presentación de la nueva temporada de La Voz, con la presencia de su presentadora, Eva González, y de los cuatro artistas que ejercerán como coaches: Sebastián Yatra, Malú, Pablo López y Mika.

El festival de televisión de Vitoria, considerado uno de los principales escaparates del sector en España, ha servido de escenario para anunciar el regreso del formato musical que emite Antena 3. Eva González continuará al frente de la conducción del programa, que suma ya varias ediciones con gran seguimiento de audiencia.

Los cuatro coaches de esta edición acudieron a la presentación compartiendo bromas y demostrando la complicidad que les une. La producción mantiene su estructura habitual, con fases de audiciones a ciegas, batallas y directos, en los que los artistas tendrán que acompañar y guiar a sus equipos de concursantes.

Expectación mediática en torno a Yatra

Más allá de los detalles del programa, parte de la atención estuvo centrada en Sebastián Yatra, debido a las recientes noticias sobre su expareja, la cantante Aitana Ocaña. La artista ha hecho pública su relación con el creador de contenido Plex, con quien ha compartido imágenes de sus vacaciones.

Durante el acto en Vitoria, Yatra evitó pronunciarse sobre este asunto y mostró incomodidad ante las preguntas relacionadas con su vida personal. El cantante colombiano prefirió guardar silencio y abandonó el lugar acompañado por los miembros de seguridad para evitar que los medios insistieran en el tema.

En un momento de tensión, Pablo López intervino en tono distendido para rebajar la situación. Dirigiéndose a un cámara, exclamó entre risas: "¡No le vas a grabar más, no le vas a grabar más!", una frase que remite a una conocida reacción de Isabel Pantoja.

Ya en un terreno distinto, Sebastián Yatra sí se mostró dispuesto a hablar sobre la faceta musical de Sergio Ramos, que recientemente ha sorprendido con el lanzamiento de la canción Cibeles. El colombiano aseguró haber escuchado referencias sobre el proyecto y declaró que el jugador "es un crack" y que le desea lo mejor en esta nueva aventura artística.