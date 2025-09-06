Instalada la capilla ardiente de Giorgio Armani en Milán

La capilla ardiente de Giorgio Armani ha quedado instalada este sábado en el Teatro Armani en Milán, donde un gran número de amigos y compañeros se han acercado para dar el último adiós al maestro. Desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas de mañana domingo, permanecerá abierta.

Su funeral se celebrará el próximo lunes 8 de septiembre en Roma. Donatella Versace, ha querido despedirse del gran diseñador,, al igual que Valeria Mazza, que llegó acompañada de su marido Alejandro Gravier, el director de cine Giuseppe Tornatore, empresarios, y un sinfín de ciudadanos que han hecho cola para despedirle, desde primeras horas de la mañana.

Giorgio Armani ha fallecido a los 91 años victima de una infección pulmonar, rodeado de su familia y de su 'pareja Leo Dell' Orco, su compañero de vida durante los últimos 20 años.