Kiko Rivera y sus reflexiones a raíz de su divorcio

Kiko Rivera después de dar el paso de su divorcio de Irene Rosales, ha subido a través de sus redes sociales, un comunicado en el que deja claro que está en pleno cambio de vida, siempre teniendo en cuenta el bienestar de sus hijas. "Es hora de empezar de cero. Si no te quieren déjalo ir. Sí te rechazan acéptalo. He perdido gente que significaba mucho para mí, y todavía estoy bien." Así son algunos de los muchos que ha publicado.

El hijo de Isabel Pantoja ha comentado que se ha volcado en sus hijas, su trabajo y en cuidarse y mejorar su aspecto físico, acudiendo al gimnasio. Kiko e Irene han mantenido una relación que ha durado 11 años, de los cuales 9 han sido como matrimonio y del que nacieron dos hijas, Ana y Carlota. Una unión con sus altibajos. Parece ser que la decisión de la separación ha sido tomada por la propia Irene, aunque no hay constancia de ello. De momento no hay exclusiva por parte de los protagonistas, pero habrá que esperar acontecimientos.

Por parte de Isabel Pantoja, no ha habido ni medio comentario, ni se le espera. Mientras que Isa Pantoja, ha dicho lo suficiente, manifestado que no quiere saber nada del tema. Una familia de lo más unida.