Liam Hemsworth se casa con Gabriella Brooks: todo sobre la explosiva modelo y actriz

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks acaban de anunciar su compromiso y lo han hecho de la forma más romántica. El cuñado de Elsa Pataky y su novia han decidido dar un paso más en su relación y formalizar lo suyo con una boda por todo lo alto que tendrá lugar el año que viene. Para dar a los seguidores la feliz noticia la pareja ha elegido esta foto en blanco y negro que la actriz y modelo australiana ha publicado en sus redes sociales.