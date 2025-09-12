Liam Hemsworth se casa con Gabriella Brooks: todo sobre la explosiva modelo y actriz
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks acaban de anunciar su compromiso y lo han hecho de la forma más romántica. El cuñado de Elsa Pataky y su novia han decidido dar un paso más en su relación y formalizar lo suyo con una boda por todo lo alto que tendrá lugar el año que viene. Para dar a los seguidores la feliz noticia la pareja ha elegido esta foto en blanco y negro que la actriz y modelo australiana ha publicado en sus redes sociales.
Al más puro estilo Georgina Rodríguez, Gabriella ha mostrado orgullosa su anillo de compromiso: se trata de una espectacular joya con un diamante de gran tamaño, tal y como puede apreciarse en la imagen que ha compartido la modelo en sus redes.
Los actores mantienen una relación muy discreta desde hace más de seis años. Aunque siempre han tratado de pasar desapercibidos y apenas han dado declaraciones hablando sobre lo suyo, lo cierto es que la relación está más que afianzada. Tanto, que ahora han decidido dar un paso más y casarse. Se confirman así lo rumores que surgieron durante los meses de verano, cuando la pareja viajó a Ibiza junto a amigos y familiares.
El viaje a Ibiza de la pareja no pasó desapercibido para la prensa, que se percató del anillo que lucía Gabriella en su dedo anular. Las informaciones sobre una posible boda no tardaron en extenderse también por redes sociales hasta que finalmente, la pareja ha decidido confirmarlo.
La historia de amor de la pareja se remonta seis años atrás, después del polémico divorcio del actor y Miley Cyrus. Gabriella y Liam fueron fotografiados por primera vez en diciembre de 2019, durante una comida con los padres de él en Byron Bay, es decir, al poco tiempo de que la cantante solicitara el divorcio. En enero de 2020, volvieron a dejarse ver juntos en su país natal. Para entonces la separación de Miley ya era oficial.
Liam aprendió de los errores del pasado y decidió llevar de la forma más discreta esta nueva relación. Siempre han preferido mantenerse alejados de los medios de comunicación y son contadas las ocasiones que los hemos visto juntos públicamente. Eso sí, esas apariciones siempre han servido para evidenciar el amor que hay entre ellos.
Liam siempre ha confesado ser una persona muy familiar, de ahí que no tardase en presentar a Gabriella a sus padres y sus hermanos. Especialmente recordadas son las románticas imágenes que protagonizaron en junio de 2023 durante la presentación neoyorkina de 'Extraction 2', y el pasado mes de julio les vimos a todos juntos posando en la alfombra amarilla que se desplegó en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres para el estreno de la segunda temporada de su docuserie de Chris, Limitless: Live Better Now.
La familia de Liam están encantada con Gabriella, tal y como ha confesado en alguna ocasión su cuñada Elsa Pataky: "La familia de Liam está encantada con Gabby, creen que ha hecho una buena elección", dijo la actriz en una de sus visitas a España. Mientras a Miley Cyrus le costó encajar con la familia de Liam, Gabriella se ha convertido en una más del clan.
Gabriella Brooks nació el 18 de mayo de 1996 y su pasión siempre fue la moda y la actuación. Al igual que Liam Hemsworth, es australiana y creció en Sídney. Co,menzó como modelo cuando tenía solo 14 años y desde entonces ha trabajado para marcas como Louis Vuitton, Calvin Klein y Valentino.
Antes de salir con Liam , Gabriella Brooks mantuvo una relación de cuatro años con Matty Healy, líder de la banda The 1975. La pareja rompió en 2019, varios años antes de que Healy retomara su romance con Taylor Swift y posteriormente se comprometiera con Gabbriette Bechtel.
Mientras triunfa sobre las pasarelas, Gabriela intenta encontrar un hueco en el mundo de la actuación y ha actuado en las películas y series Unremarkable (2018), Leviano (2018), LaBelle (2014) y Não Petisca (2016).