Espectacular boda de Jaime Martínez-Bordiú y Andrea García

Gran parte de la familia Martínez-Bordiú, se reunió para asistir al enlace de Jaime y Andrea, el novio es el pequeño de tres hermanos, hijo de Jaime Martínez-Bordiú Cubas y de Rocío Aznar, y nieto de los marqueses de Morata de Jalón. Por su parte, la novia es hija de un empresario dedicado al mundo de la plata, y su padre es primo de quien escribe esta crónica.

No es porque sea de mi familia, pero tengo que decir que ha sido una boda impresionante; se notaba que los novios habían puesto todo su empeño para que todo saliera perfecto, y sin lugar a dudas, lo consiguieron. El lugar elegido para el enlace religioso, la Capilla de Nuestra Señora de Begoña, en La Florida, y la posterior cena en la finca El Gasco, en la localidad madrileña de Torrelodones. Tal y como marca la tradición, el novio lució un chaqué azul, y lo más esperado de la boda era el traje de la novia, que fue un auténtico bombazo y lo más comentado entre los invitados. Una creación de Claudia Llagostera, que en la actualidad es de las diseñadoras más solicitadas. Un traje de encaje antiguo bordado que data de 1880 con bordado cornely, en el que también se ha utilizado lino salvaje, una elección que no ha podido ser más acertada.

La novia, muy puntual, llegaba del brazo de su padre, Ricardo García, quien también eligió el clásico chaqué gris, al igual que la mayoría de los testigos. Por parte del novio, era imposible nombrarlos a todos porque eran 22, y por parte de la novia, 11. Una vez terminada la ceremonia religiosa, uno de los momentos más divertidos y espontáneos fue cuando los contrayentes en la puerta de la iglesia: Jaime cogió a Andrea en brazos, saludando a los que estábamos esperando verles para darles la enhorabuena. Un Porsche descapotable antiguo les esperaba para trasladarse a la mencionada finca donde hubo un cóctel seguido de cena. De primero, salmorejo con tartar de atún; de segundo, solomillo de ternera con salsa de pimienta, patatas a la crema y crujiente de yema; y de postre, tarta árabe con frutos rojos, o torrija con helado de yogur y chocolate blanco fundido, vinos de Rioja y cava.

Por parte de la familia del novio, asistieron Clotilde Martínez-Bordiú con su marido el empresario catalán Juan Blach y su hijo Bosco, que fue el ganador de Supervivientes 2023. También acudió Jaime Martínez-Bordiú (primo del novio) con su mujer Marta, y Cristóbal, hermano del novio. José Miguel Fernández-Sastrón, quien fuera marido de Simoneta Gómez-Acebo, entre otros. Como era de esperar, hubo baile hasta las claritas del día. Una boda que no pudo ser más divertida. Ahora, para recobrar fuerzas, nada mejor que las islas Maldivas.

En fin, quién le iba a decir a quien firma esta crónica que iba a emparentar con una familia tan conocida. ¡Felicidades!