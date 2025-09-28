Así es Gemma Pinto, la espectacular novia del campeón Marc Márquez
La creadora de contenido e influencer catalana Gemma Pinto es la novia del campeón Marc Márquez, con quien comparte su vida desde 2023. Gemma, graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, trabaja como Brand y PR Manager para una conocida firma de cosmética
Desde 2023 Marc y Gemma forman una pareja sólida. Ella suele acompañarle en muchos Grandes Premios.
Marc Márquez y Gemma Pinto en una de las primeras imágenes que compartieron en Instagram en 2023.
La pareja disfrutó el pasado mes de agosto de unos días de relax en Menorca.
Gemma Pinto en Menorca
Gemma posa espectacular durante sus pasadas vacaciones en Menorca.
Gemma suele compartir mcuhas imágenes tomando el sol en bikini ya que es brand-manager de una empresa dedicada a la venta de productos de belleza y cuidados de la piel.
Marc y Gemma, espectaculares durante la gala de los premios Laureus de 2024, celebrados en Madrid
Posando sonrientes después de una victoria de Marc en Moto GP
Gemma Pinto posando en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián.
Gemma Pinto, novia de Marc Márquez, con vestido rojo palabra de honor con cuerpo drapeado durante una gala benéfica en Barcelona.
Gemma Pinto posando con Marc Márquez en la MBFW Madrid