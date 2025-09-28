Así es Gemma Pinto, la espectacular novia del campeón Marc Márquez La creadora de contenido e influencer catalana Gemma Pinto es la novia del campeón Marc Márquez, con quien comparte su vida desde 2023. Gemma, graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, trabaja como Brand y PR Manager para una conocida firma de cosmética

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

1 / 11 Desde 2023 Marc y Gemma forman una pareja sólida. Ella suele acompañarle en muchos Grandes Premios. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

2 / 11 Marc Márquez y Gemma Pinto en una de las primeras imágenes que compartieron en Instagram en 2023. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

3 / 11 La pareja disfrutó el pasado mes de agosto de unos días de relax en Menorca. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

4 / 11 Gemma Pinto en Menorca Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

5 / 11 Gemma posa espectacular durante sus pasadas vacaciones en Menorca. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

6 / 11 Gemma suele compartir mcuhas imágenes tomando el sol en bikini ya que es brand-manager de una empresa dedicada a la venta de productos de belleza y cuidados de la piel. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

7 / 11 Marc y Gemma, espectaculares durante la gala de los premios Laureus de 2024, celebrados en Madrid Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

8 / 11 Posando sonrientes después de una victoria de Marc en Moto GP Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

9 / 11 Gemma Pinto posando en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

10 / 11 Gemma Pinto, novia de Marc Márquez, con vestido rojo palabra de honor con cuerpo drapeado durante una gala benéfica en Barcelona. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar