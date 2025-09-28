Menú

Así es Gemma Pinto, la espectacular novia del campeón Marc Márquez

La creadora de contenido e influencer catalana Gemma Pinto es la novia del campeón Marc Márquez, con quien comparte su vida desde 2023. Gemma, graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, trabaja como Brand y PR Manager para una conocida firma de cosmética

Chic
1 / 11

Desde 2023 Marc y Gemma forman una pareja sólida. Ella suele acompañarle en muchos Grandes Premios.

2 / 11

Marc Márquez y Gemma Pinto en una de las primeras imágenes que compartieron en Instagram en 2023.

3 / 11

La pareja disfrutó el pasado mes de agosto de unos días de relax en Menorca.

4 / 11

Gemma Pinto en Menorca

5 / 11

Gemma posa espectacular durante sus pasadas vacaciones en Menorca.

6 / 11

Gemma suele compartir mcuhas imágenes tomando el sol en bikini ya que es brand-manager de una empresa dedicada a la venta de productos de belleza y cuidados de la piel. 

7 / 11

Marc y Gemma, espectaculares durante la gala de los premios Laureus de 2024, celebrados en Madrid

8 / 11

Posando sonrientes después de una victoria de Marc en Moto GP

9 / 11

Gemma Pinto posando en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián.

10 / 11

Gemma Pinto, novia de Marc Márquez, con vestido rojo palabra de honor con cuerpo drapeado durante una gala benéfica en Barcelona. 

11 / 11

Gemma Pinto posando con Marc Márquez en la MBFW Madrid

Temas

Recomendamos

0
comentarios