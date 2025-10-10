Susanna Griso ha contado cómo fue la pedida con Luis Enríquez Nistal, concretamente cómo le dio el anillo de compromiso coincidiendo con su aniversario, y que curiosamente estaba debajo de una taza. La pareja se casará por lo civil en la Costa Brava el 25 de julio rodeados de familiares y amigos.

Ayer tuvo lugar la rueda de prensa de los padres de Mario Biondo y presentaron un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid, para reclamar que se investigue quién intervino en la muerte de Mario. Los padres, solo quieren saber quién ha matado a su hijo y por qué. Asimismo informaron que su siguiente paso será presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y continuar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que se sigan investigando los hechos.

Paulina Rubio ha sido acusada de ser una inquiokupa por su casero de Miami: "Tiene una deuda de 110.000 dólares". Una polémica que se une a las tensiones que tiene con su expareja Colate Vallejo-Nágera por la custodia del hijo que tienen en común.

Todo parece indicar que el propietario de la mansión en la que vivió Paulina Rubio entre marzo de 2024 y abril de 2025 le acusa de un impago del alquiler de dos meses, ya que pagaba por la vivienda 35.000 dólares mensuales. Además, su excasero le acusa no solo de ocupar "ilegalmente" la misma casa 15 días después de finalizar el contrato, sino también de "destrozar" la vivienda, con daños acumulados durante años que incluirían desperfectos en las puertas, sofás, e incluso en los asientos del inodoro o el césped. La defensa de Paulina Rubio, por su parte, dice que ha abonado 17.500 dólares por esos días extra y que el dinero que le reclaman por la reparación de los daños está inflado.

Isabel Pantoja ha interpuesto demanda a Mediaset y productoras por desvelar datos sobre su salud. El documento busca agilizar un proceso que lleva meses paralizado, pese a que fue admitido a trámite hace ya cuatro meses.