La reacción de Leire Martínez tras el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Un año después de la salida de Leire Martínez, y tras varios meses de rumores, La Oreja de Van Gogh ha roto su silencio y ha anunciado el regreso de Amaia Montero al grupo y el abandono de Pablo Benegas del grupo por motivos personales.

La reacción de Leire no ha tardado en llegar y ha hablado con El Tiempo Justo poco después del anuncio del grupo del que fue vocalista durante 17 años.

Aunque Leire se ha mostrado agradecida por la llamada telefónica, ha asegurado que no quería entrar a valorar la situación: "Estoy a lo mío, trabajando. No me voy a pronunciar en nada, no es mi noticia. No tiene que ver conmigo. Lo que sea… entiendo que serán otras personas las que tengan que hablar. No es mi historia. Te agradezco la llamada y el interés", comentaba tranquila.

Antes de la llamada, el periodista Álex Álvarez aportaba nuevos detalles sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, y comentaba que la cantante estaba "muy feliz" por esta vuelta, aunque no estaba segura de ello hasta esta misma mañana. Según sus palabras, la artista no había decidido volver "al 100%", por lo que el grupo manejaba un plan B.

"El plan A siempre ha sido la vuelta de Amaia, pero ella tenía muchas inseguridades. El plan B, si Amaia decía que no, es que iban a contar con una voz femenina con la que ya habían hablado, una tercera vocalista, muy famosa y que participó en un reality musical", revelaba el periodista. Además, añade que Montero volvería al grupo por "motivos económicos" y lo hace "con pocas ganas". Asimismo, ha explicado que el vídeo que han compartido cantando una nueva canción se grabó hace un mes.

Mientras el comunicado de LODVG se hacía viral, Leire contaba en sus redes sociales lo agradecida que estaba con 'OT 2025' por haber elegido su primera canción en solitario, "Mi nombre", como tema grupal para la gala del próximo lunes. Ha subido un vídeo de los concursantes ensayando la canción comentando cómo se siente: "¡Madre mía cómo va a sonar esto! ¡Estoy superemocionada! GRACIAS!".

Un día antes, durante el reparto de temas, y antes de anunciar que cantarían junto a ella, Noemí Galera hacía hincapié en que Leire iba a necesitar muchos mimos. "Una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire por cosas, que lo sepáis", comentaba antes de enviarle un cariñoso saludo a Leire: "Desde aquí, que te queremos".

El grupo ha confirmado además que llevan un año reuniéndose en San Sebastián, "nuestro escondite", donde han escrito nuevas historias y también recordado las anteriores. El grupo adelanta que pronto compartirán más detalles sobre esta nueva etapa. "Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", aseguran.