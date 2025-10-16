Bar Refaeli pone en su sitio a Penélope Cruz por comparar a "judíos secuestrados" con "terroristas"

La modelo israelí Bar Refaeli ha estallado contra Penélope Cruz a través de las redes sociales a raíz de una de las últimas publicaciones de la actriz con motivo del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás. Concretamente un vídeo en el que comparaba el conmovedor reencuentro que ha dado la vuelta al mundo de Matan Tzangauker, un joven israelí liberado tras pasar más de 650 días retenido por Hamás, y su madre, Einav Tzangauker, con otro vídeo de imágenes de un palestino liberado en el intercambio de rehenes.

Esta comparación ha indignado a la modelo israelí, asegurando que "en lugar de hablar de paz" ha dado "espacio a los asesinos" y ha equiparado "secuestrados" con "terroristas": "Penélope Cruz, estoy segura de que tienes buenas intenciones", comienza escribiendo la modelo. "Pero cuando comparas la liberación de 20 rehenes israelíes que fueron brutalmente secuestrados de sus casas mientras dormían o de fiestas mientras bailaban —mientras más de 1.000 de sus amigos y familiares fueron asesinados— , con la liberación de 2.000 terroristas condenados… ¿qué estás tratando de decir?", continuó Refaeli, en un comentario que rápidamente recibió miles de comentarios de apoyo en su perfil de Instagram.

Cabe recordar que el joven Matan Tzangauker fue uno de los secuestrados en la cruel masacre que tuvo lugar el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, al sur de Israel, junto con su novia, Ilana Gritzewsky. Mientras que ella fue liberada en el primer acuerdo de intercambio, Matan permaneció cautivo en Gaza.

Refaeli continuó su mensaje cuestionando el significado del gesto de Penélope Cruz: "Puedo entender que estés feliz de que esta guerra —que nunca quisimos— haya terminado. Pero ¿esto es lo que eliges mostrar al mundo? ¿En lugar de hablar de paz, les das espacio a asesinos? No lo entiendo".

Bar Refaeli no ha sido la única molesta con la comparación y en las últimas horas se han sumado otras voces críticas contra la actriz como la de la cónsul de Israel en República Dominicana, Avia Levi, y el escritor Hen Mazzig, quien ha señalado que Refaeli le ha tenido que explicar "la diferencia entre un terrorista y un prisionero".

No es la primera vez que Penélope Cruz y su pareja Javier Bardem se ven envueltos en polémicas similares: ambos actores se han paseado por las alfombras rojas de medio mundo apoyando la causa palestina y firmaron, junto a otros como Pedro Almodóvar, una carta condenando las acciones militares de defensa de Israel en Gaza y calificándolas de "genocidio", recibiendo críticas por parte de la comunidad judía a nivel internacional.

Tal fue el revuelo que hubo quien recordó a Penélope Cruz que dio a luz a su hijo mayor en el hospital judío Cedars-Sinai de Los Ángeles, en lo que muchos calificaron como un acto de "incoherencia" y "doble moral" por parte de la actriz y su pareja.