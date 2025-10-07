Penélope Cruz trae de vuelta la chaqueta de cuero, el nuevo básico de otoño

La Semana de la Moda de París llega a su fin, y lo hace con uno de los desfiles más esperados del calendario. Este lunes 6 de octubre, el Grand Palais Éphémère se ha convertido en el epicentro de la atención internacional con la presentación de la colección Primavera/Verano 2026 de Chanel, la primera bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy. Su debut al frente de la maison marcó un nuevo capítulo en la historia de la firma, mezclando tradición y modernidad ante un público expectante.

A pesar de celebrarse en la penúltima jornada de la Paris Fashion Week, el desfile concentró gran parte del protagonismo. Decenas de seguidores se reunieron a las puertas del recinto con la esperanza de vislumbrar, aunque fuera por unos instantes, a algunas de las musas más reconocibles de la casa, entre ellas Penélope Cruz, Margot Robbie, Carlota Casiraghi y Úrsula Corberó.

Las cazadoras de cuero se convirtieron en protagonistas inesperadas del desfile de Chanel, reafirmando su estatus como prenda icónica que trasciende temporada por la que han apostado las celebridades en distintas versiones de esta pieza clásica.

Entre los asistentes más destacados, Carlota Casiraghi volvió a hacer gala de su elegancia natural con un look fiel a su estilo sobrio y atemporal. La hija de Carolina de Mónaco apostó por una chaqueta de cuero marrón chocolate, combinada con camiseta negra y vaqueros, una propuesta sencilla y moderna a la vez. El toque final lo aportaron unos tacones altos y una manicura en el mismo tono que la chaqueta, un detalle que elevó el conjunto y reafirmó su sello personal entre lo clásico y lo contemporáneo.

Por su parte, Penélope Cruz eligió uno de los estilismos más relajados de la velada, una cazadora de cuero negro con pelo en las solapas acompañada de pantalones beige, un conjunto de inspiración minimalista que evocaba el espíritu de Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel durante más de tres décadas, hasta su fallecimiento en 2019. Su elección fue un sutil homenaje al legado del diseñador alemán y a su estrecha relación con la marca.

La actriz y guionista británica, Michaela Coel, también marcó tendencia con un total look de cuero con chaqueta, pantalones y bolso de mano. Un estilo sofisticado y natural que aportaba la camiseta blanca.

La misma apuesta hizo la actriz japonesa, Nana Komatsu, quien combinó el total look con una camiseta gris. Esta vez la chaqueta es de un estilo más oversize y ‘chandalero’ pero con estilo y sofisticación.

Con este desfile, Chanel no solo clausura la edición 2025 de la Paris Fashion Week, sino que las invitadas abren oficialmente una tendencia, que no ha llegado nueva, pero promete quedarse.