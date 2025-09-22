Madrid se consagra como capital de la moda en una histórica edición de la MBFWM

Madrid vuelve poco a poco a la normalidad después de que la semana pasada se vistiera con sus mejores galas para celebrar la MBFWM. Siete días únicos en los la capital española ha acogido con los brazos abiertos a los diseñadores más importantes del panorama nacional para mostrar sus colecciones y las nuevas tendencias que arrasarán en los próximos meses.

Este año además es una edición histórica, ya que, la semana de la moda de Madrid cumple 40 años, y han querido añadir un nuevo enfoque a su ya exclusiva programación. En primer lugar se celebraron desfiles únicos en escenarios emblemáticos de la ciudad, como Carolina Herrera en la maravillosa Plaza Mayor, o Pedro del Hierro o Simorra en Cibeles, también tuvimos la participación de grandes nombres internacionales que una vez más, deslumbraron a cada uno de los asistentes.

El publico, por supuesto, como cada año, fue uno de los grandes protagonistas de la edición. En el espacio creado por Ifema, todos pudieron acercarse un poco más a la moda nacional: "Siempre me gusta ver qué nos las marcas españolas, las nuevas propuestas y ver qué es lo que más veremos próximamente", explicaba uno de los muchos estilistas que se han acercado los desfiles. "Me parece que este año está mucho más completo, hay más marcas", nos comentaba una modelo que ha visto en los desfiles de Madrid la oportunidad perfecta para darse a conocer en España.

Además, la "marca España" cada vez está ganando más peso en las pasarelas internacionales, así nos lo pudieron confirmar algunos de los asistentes, especialmente los que han asistido a semanas de la moda como París, Milán o la última, Copenague: "Estamos llevando por bandera la "marca España, la artesanía. Cada vez más marcas están apostando por ello". "Soy creadora de contenido de moda española, por lo tanto, la apoyo totalmente. Me encantan los diseños, la creatividad el arte...todo" explicaba otra creadora de contenido de moda para las redes sociales.

Los influencers con la moda española

También asistieron rostros conocidos de la prensa del corazón, como Tamara Falcó para apoyar el desfile de Pedro del Hierro, Álvaro Muñoz Escassi, que asisitió al desfile de Agatha Ruiz De la Prada, o artistas de la talla de Sebastián Yatra o Becky G para apoyar a Carolina Herrera, además de influencers con gran repercusión en redes que año tras año confían en marcas españolas para asistir a los grandes eventos para reivindicar y lucir los mejores diseños de sus diseñadores favoritos, como Madam de Rosa, Susana Molina, Violeta, las hermanas Pombo, María Frubies, o Tomás Páramo.

Algunos de ellos se acercaron a contarnos cómo están viviendo: "Desfilé para Simorra y para esta edición suficiente. Siempre que cuenten conmigo yo feliz porque me encanta. Me gusta mucho venir a los shows y ver a las compañeras, son un poco como mis hijas" , "Me gusta hacer un guiño a la moda española siempre que puedo", explicaba.

De las pasarelas a la calle: las tendencias que arrasan en las marcas

Por supuesto, además de disfrutar de una semana grande en la capital madrileña, los asistentes pudieron contemplar de primera mano cada una de las tendencias que veremos en las tiendas y en las redes en los próximos meses, "he podido ver mucho tejido vaporoso en el desfile, y me encanta" comentaba un estilista que se acercaba al desfile de Claro Couture en busca de inspiración para sus próximos trabajos.

Otros en cambio se decantaban más por los complementos, como los pañuelos, que "se pueden combinar de forma sencilla y le dan un toque más personal al look" explicaba una de las que diseñó los grafismos de las pantallas de Agatha Ruiz de la Prada, o el ante en las chaquetas que como nos cuentan, "lo estamos viendo mucho por tiendas desde el año pasado y a mí personalmente me encanta, ojalá no se pase de moda nunca" comentaba otra de las asistentes.

En cuanto a los diseños, efectivamente, han triunfado en las pasarelas los tejidos vaporosos, junto a la seda y las increíbles telas que dan un efecto mojado que han llamado mucho la atención del público. También han triunfado los estampados, específicamente los florales y de lunares, que ya estamos viendo como poco a poco los van incluyendo en sus colecciones todas las marcas. Susana Molina admite que es su "tendencia favorita de este año", al igual que Marta Lozano, que asistió con este diseño a la pasarela de Claro Couture con un conjunto de chaqueta pantalón espectacular.

Los colores pasteles también han sido protagonistas en las pasarelas. Rosa, azul, verde, amarillo...son los más utilizados por los diseñadores, aunque ya hemos visto como este verano el amarillo ha sido el color predominante en los looks de los influencers, incluso Luc Loren lució un conjunto de este color para ir a los desfiles, confirmándonos que es la tendencia que más ha lucido este año.

De nuevo, España se posiciona como un referente en la moda, adaptándose a las nuevas necesidades de la industria, donde un año más han creando desfiles de ensueño que sin duda, han marcado un antes y un después en la semana de la moda madrileña.