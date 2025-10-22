Mimi, la instructora de yoga de 39 años que ha conquistado a Bigote Arrocet

Alejado del foco mediático desde que Terelu Campos y Carmen Borrego decidieron decidieron ignorarle, Edmundo 'Bigote' Arrocet (74) reaparece con una nueva y joven ilusión. La que fuera pareja de María Teresa Campos durante casi seis años protagoniza este miércoles la portada de la revista Lecturas junto a la que parece su nueva novia, demostrando que a sus 75 años no ha perdido la ilusión.

Poco se sabía de su vida amorosa desde que el pasado febrero fuese fotografiado con una joven modelo polaca. Ahora, Arrocet ha rehecho su vida con una espectacular mujer de 39 años llamada Mimi, de 39 años. La pareja se conoció durante unas jornadas de negocios en las paradisíacas islas Turcas y Caicos, en el Caribe, donde trabaja una de las hijas de él. La química fue tal que el cómico alargó su estancia para disfrutar de unas vacaciones junto a su nueva conquista.

El reportaje de la revista no tiene desperdicio y muestra a la pareja derrochando pasión: baños, besos y hasta una sesión de yoga en la que Bigote presume de físico. Sin embargo, muchos apuntan a que no se trata de una 'pillada', sino de un reportaje pactado. Para el recuerdo queda ya su escueto bañador 'turbo-pack' de color amarillo chillón, con el que dejó sin palabras a su novia y a media España.

"Es una historia de amor preciosa. Él acudió a unas jornadas sobre sostenibilidad, que sabéis que él se dedica a cuestiones de energías renovables. Y ella es una profesora de yoga y pilates, que le dio unas clases en la playa", explicó el pasado martes el director de la revista en el programa El tiempo justo.