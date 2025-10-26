Irene Rosales comparte su primera foto con Guillermo, con una romántica dedicatoria

Irene Rosales y su novio, Guillermo, se han dejado ver ante las cámaras, acompañados de su entorno más cercano, durante una jornada en un parque infantil. Un plan que llama la atención porque cuando estaba casada con Kiko Rivera, no solían hacer este tipo de planes ni tampoco era habitual verla ni en parques con sus hijas Ana y Carlota, ni tampoco con sus amigos e hijos.

Después de su encuentro en el parque, Irene comentó ante las cámaras que esos momentos con Guillermo son "lo que realmente importa" aunque prefirió no pronunciarse sobre la posible canción de amor que Kiko Rivera estaría preparando, ni sobre si él también ha vuelto a ilusionarse.

Para Irene ha sido un fin de semana intenso, donde no ha dudado en dar un paso al frente y compartir la primera imagen junto a Guillermo en redes sociales con un mensaje: "Ayer todo eran risitas. Hoy arrastramos cansancio", escribía.

La publicación de esta imagen y la jornada en el parque juntos, demuestran que Irene lleva esta relación con normalidad. Hace ya unas semanas en 'Fiesta' desvelaron que Guillermo ya está plenamente integrado en el círculo más familiar de Irene: "Ayer hicieron el cumpleaños de una hermana de Irene, algo familiar en Castilleja de la Cuesta y allí estuvo Guillermo. Se lo ha presentado a sus amigos y familia, estaba muy integrado. Era uno más", señalaban.