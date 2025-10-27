Amaia Montero vuelve, y con su regreso las entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh se han agotado en gran número de ciudades. Este 2026 la banda celebrará sus 30 años de carrera con una gira nacional titulada "Tantas cosas que contar".

La gira incluirá un total de 15 paradas confirmadas hasta el momento, con un repertorio centrado en los temas más icónicos del grupo de San Sebastián, como ‘Cuídate’, ‘Rosas’, ‘La Playa’, ‘20 de enero’ o ‘Puedes contar conmigo’.

La que fue vocalista durante 11 años, desde 1996 hasta 2007 ha publicado sus primeras palabras en un post de Instagram: "Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven". "Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo", ha reflexionado.



"Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada", ha compartido públicamente. "Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer", comenta sobre su desconexión durante estos años.

"Por eso os agradezco a todos todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando", agradece a todos los que han aplaudido su vuelta. "He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", sentencia.

Por su parte, Leire sigue con su carrera en solitario y ha recibido gran apoyo de los que piensan que su salida no se produjo de las mejores formas y el anuncio del regreso de Amaia en el aniversario de su marcha un año atrás tampoco lo ha sido.

En la primera reacción pública de la artista evitó ahondar en el regreso de la vocalista: "Estoy a lo mío, trabajando. No me voy a pronunciar en nada, no es mi noticia. No tiene que ver conmigo. Lo que sea… entiendo que serán otras personas las que tengan que hablar. No es mi historia. Te agradezco la llamada y el interés"

La ahora jueza de OT se ha visto arropada por el talent show, pues un día antes del anuncio del regreso que finalmente se produjo, en el reparto de temas se estipuló cantar ‘Mi nombre’ de Leire Martínez para abrir la gala.

Y así fue, el mismo lunes en el que La Oreja de Van Gogh abría la venta de sus entradas para la gira, la cantante se unía a los triunfitos en la gala.