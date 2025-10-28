Gustavo Petro confirma su separación de Verónica Alcocer mientras los colombianos la acusan de mantenida

Gustavo Petro, presidente de Colombia, utilizó su cuenta de X (Twitter) para confirmar el fin de su matrimonio con Verónica Alcocer, todavía primera dama del país a pesar de su separación, que todavía no se ha resuelto en un juzgado. "Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto. Ella cumple sus deberes como mamá que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia. Lo que pase en mi corazón es asunto mío".

El mensaje de Petro es una respuesta al periodista Fernán Martínez, que acusó al presidente colombiano de "engañar pasando por esposa a alguien que no lo es realmente para obtener beneficios de dinero público", lo que según él se traduce en "estafa y corrupción".

La aclaración sobre su vida personal llega en un momento crítico para Petro y su todavía mujer, ya que ambos, además de su hijo Nicolás Petro, han sido incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', por supuestos vínculos con el narcotráfico. El mandatario colombiano aseguró la semana pasada que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no le afectan.

Verónica Alcocer ya no acompaña a Petro a los actos oficiales, lo que levantó sospechas entre los colombianos. Sin embargo, su papel de primera dama y "activista", como se define a sí misma, sigue igual. Su perfil de Instagram está repleto de fotos en actos solidarios, todas ellas acompañadas de comentarios que la acusan de aprovecharse de su posición a pesar de estar separada de su marido. "La primera más despilfarradora, pero no nos vamos de esta tierra sin devolver atenciones"; "Si no es la esposa hace años, ¿por qué de nuestro dinero obtiene su vida de lujo y viajes?", escriben.