Con perfil en OnlyFans, subcampeona 'Bikini Senior' de fitness y muy guapa: así es la (solo) amiga de Íker Casillas

Diez Minutos lleva a recuadrito de portada a Íker Casillas muy sonriente junto a una mujer que podría pasar perfectamente por Sara Carbonero, su ex: es guapa, morena, de piel bronceada, ojos grandes, dentadura inmaculada y labios muy carnosos.

Sin embargo se trata de Ana Belén, una "buena amiga", según la revista, a la que conoce desde hace tiempo y con la que se vio el pasado 18 de octubre en Sevilla. Sonrisas, selfies y pruebas evidentes de que entre los dos hay bastante confianza. Ella se marchó a su casa en Córdoba, ciudad a la que viajó al día siguiente Íker en su propio coche con su maleta, que llega a introducir en la casa de su amiga.

Según Diez Minutos, Ana Belén tiene 38 años, es modelo, entrenadora personal e influencer en el mundo del fitness. Compite y en 2019 consiguió el subcampeonato de España en las categorías de Bikini Novice y Bikini Seniors. Además tiene perfil en OnlyFans, red social a la que Íker debe estar muy enganchado, a tenor de sus conquistas recientes.

Sin embargo el futbolista no ha esperado ni a que la revista estuviera en los quioscos para desmentir una información que califica como "Crónicas de Narnia". Casillas publica varias fotos con Ana Belén… en las que también aparece el marido de ésta. Se llama Enrique Moreno y es el nutricionista del deportista.

Eva González, feliz con Nacho, su nueva ilusión

Diez Minutos pone cara, nombre y ocupación a Nacho, el nuevo novio de Eva González. "Apasionado, leal y aventurero, estudió para ser profesor pero luego hizo un máster en Hostelería", especialidad en la que ha triunfado. Tiene diez años menos que la presentadora y vive en la capital de Andalucía.

Lecturas va más allá y publica un amplio reportaje en el que vemos que la modelo ya pasea con Nacho, al que le ha presentado a algunos de sus amigos. Según la revista, se conocieron hace un año en un evento en el hotel sevillano en el que trabaja él.

La segunda entrega de la boda de Stella Banderas, casi más un baile de graduación americano que una ceremonia

Hola se había guardado la mitad del reportaje exclusivo de la boda de Stella del Carmen y lo publica este miércoles en portada, dando protagonismo a una imagen en la que vemos a Antonio Banderas abriendo embelesado el baile nupcial con su hija.

Detalles como el segundo look nupcial, un vestido lencero de seda hecho a medida por la diseñadora Jane Booke, imágenes inéditas de la capilla de la Abadía de Retuerta decorada para acoger el banquete o instantáneas de la decoración se mezclan con las fotos de los asistentes, una panda de desconocidos que recuerdan más al típico baile de graduación de instituto de Wisconsin que vemos en las películas americanas que a otro tipo de ceremonia.

La nariz de Preysler, a examen

Al final Preysler ha conseguido que sus narices (así, en plural, porque son varias) sean lo que pase a la posteridad de su libro de memorias. Ni siquiera las cartas de Mario Vargas Llosa van a dejar huella, para eso ya está "La fiesta del Chivo".

Semana analiza este miércoles el desarrollo de la nariz de Isabel a través de nueve fotografías en las que vemos cómo ha ido cambiando este apéndice de su cuerpo a lo largo de los años. La primera, de 1971. La última está fechada en 2023.

En Lecturas incluso han hablado con Javier de Benito, el cirujano plástico que probablemente más ha hecho por ella. Y no sólo por ella. Según la revista, también es artífice de la nariz que se gasta actualmente Tamara Falcó, aunque no hay confirmación al respecto.

Primeras imágenes de Jonathan Andic desde que filtró que forma parte de la investigación por la muerte de su padre

La revista Semana publica varias imágenes de Jonathan Andic, que la semana pasada tuvo que soportar la famosa "pena del telediario" y ser juzgado por la opinión pública tras filtrarse que los Mossos le han investigado desde el accidente que acabó con la vida de su padre.

El hijo de Isak Andic acaba de ser padre con su mujer, la empresaria e influencer Paula Nata. En las imágenes vemos a la pareja acudiendo con el pequeño a una revisión médica.

Cóctel de noticias

Julio José Iglesias Jr. celebra dos años de amor con Ariadna Romero. Ya hemos perdido la cuenta de las novias que el hijo de Isabel Preysler ha presentado en Hola, a cada cual más guapa y enamoradiza. Sorprende que la revista de cabecera de su madre le llame Julio José, cuando Preysler cuenta en sus memorias que no le gusta y que de hecho se ha quitado el segundo nombre oficialmente.

Elena Cué se prodiga poco, pero cada vez que sale se lleva todas las miradas. La mujer de Alberto Cortina ha cumplido 53 años y Hola, revista para la que trabaja en su departamento "Living", publica varias imágenes suyas acudiendo a una fiesta de la familia Hohenlohe.

Felipe González, de paseo con Mar, su mujer. El presidente del Gobierno, título del que se disfruta de por vida, lleva bastón en su última salida junto a Mar García Vaquero, con la que el pasado mes de agosto celebró 13 años de relación.

La Familia Real, protagonista en Asturias. Todas las revistas retratan a los reyes, la princesa y la infanta durante su estancia en el Principado. Sin embargo la publicación en Le Figaro del avance de las memorias de Juan Carlos I parece que va a eclipsar cualquier buen momento protagonizado por Felipe VI.