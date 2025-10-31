Cristiano Ronaldo Jr. presume de su primer Lamborghini con 15 años

Cristiano Ronaldo Jr., quien juega en la categoría juvenil del Al-Nassr y ha debutado con la selección sub-16 de Portugal, ya tiene su primer coche con 15 años. El joven compartió una foto apoyado en el coche con el dedo índice hacia arriba y acompañada del texto "Mi primer coche", lo que parece un obsequio de su padre, Cristiano Ronaldo.

Se trata de un Lamborghini modelo Urus S en color blanco. El coche es un todoterreno de lujo, equipado con un motor V8 de doble potencia de 650 caballos de fuerza, que puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 305 km/h.

First Car. 👊 pic.twitter.com/7qypDXpyVc — Cristiano Junior Fan Account (@Cristianojrx7) October 29, 2025

Este modelo no incorpora las modificaciones estéticas introducidas en la versión 2025, por lo que podría tratarse de una edición anterior. En lo que se refiere al precio, hace tres años, estaba valorado entre los 265.000 y 300.000 euros.

El hijo del futbolista portugués cumplió los 15 años el pasado mes de junio por lo que tendrá que esperar para estrenar el Lamborghini. En Arabia Saudí, país en el que residen actualmente, no es legal conducir hasta los 18 años. Sin embargo, podría hacerlo un año antes si va acompañado de un adulto con carné.

Primeros pasos futbolísticos con Portugal

Por otro lado, Cristiano Ronaldo Júnior debutó el jueves 30 de octubre con la selección sub-16 de Portugal en el Torneo de la Copa de las Federaciones en Turquía. El hijo mayor de Cristiano Ronaldo entró al terreno de juego en los minutos finales del encuentro que la selección lusa ganó por 2-0 ante la anfitriona Turquía.

A sus 15 años, mide alrededor de 1,80 metros y su polivalencia le permite ocupar tanto la posición de delantero centro como extremo izquierdo. Su abuela, Dolores Aveiro, se mostró ilusionada con su estreno y compartió una fotografía junto al hijo mayor de Cristiano Ronaldo: "¡Vamos Portugal Sub-16!", apoyó al portugués.