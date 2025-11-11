Andy cuenta su gran bronca con Lucas: "Nos dijimos de todo y hubo objetos voladores"

Andy Morales, conocido por su dúo musical Andy y Lucas, ha comenzado su andadura en solitario y ha hecho su aparición en El Hormiguero sonriente, agradecido pero cargando contra su excompañero Lucas, a quien se ha referido como "la otra parte"

De hecho, en el inicio del programa sonaba la frase "Quién eres tú para jugar con mi sueño", una de las estrofas de Marioneta, el primer single del que es su estreno en solitario. Y Solo es como se titula el álbum. "No nos hemos comido mucho la cabeza", comenzó diciendo a Pablo Motos. Él mismo comentó que la canción no va contra Lucas sino recordando un antiguo amor.

Andy nos habla de ‘Marioneta’, su primer single en solitario #AndyEH pic.twitter.com/oRpMu52E9d — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

"En algún momento pensarías en llamarlo Hasta luego lucas", bromeó Pablo Motos. "Me lo han propuesto pero por respeto a él y a su familia, que sé que no lo están pasando bien no es plato de gusto hablar mal del que era mi socio, mi compañero", dijo Andy.

"Era mi gran sueño estar aquí y lo estoy cumpliendo", confesó recalcando que era "la primera vez" en solitario. "Todavía me suena raro porque son muchos años con la otra parte". "La otra parte", así es como se refirió a Lucas en los primeros minutos de su entrevista en El Hormiguero donde presentó su single y, por fin, contó todo lo referente a su ruptura con la que ha sido su pareja musical durante más de dos décadas.

No quiso concretar el artista gaditano cuánto tiempo han estado mal, pero sí dejó claro que "ha habido muchas situaciones que no he entendido". Eso sí, no olvida que Lucas ha estado a su lado en situaciones complicadas para él, como cuando llegaron las vacas flacas y necesitó de su ayuda. Y ahí estuvo su "media naranja musical".

Precisamente el dinero es lo que también parece haber terminado con su relación a juzgar por lo que contó. Motos preguntó cuánto le llegaba de un caché de 30.000 euros y la respuesta fue inesperada: "Dos o tres mil euros, pero porque todo lleva gastos. Después de 'x' años ves que hay cosas que no te cuadran". Por si esto fuera poco, y aunque Andy afirmó no poder demostrarlo, según le han contado miembros del equipo de Lucas, en el último concierto recaudaron 250.000 euros, de los que a él no le han llegado ni 10.000 porque "me dicen que ha habido muchos gastos y demás".

Andy cuenta sin filtros toda la verdad sobre su relación con Lucas #AndyEH pic.twitter.com/vZmxs4xXA2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

Además, señaló cómo Lucas puso a su nombre muchas de las canciones, incluido Son de amores, por lo que no recibe un euro por los derechos de autor de la que ha sido su canción más reconocida y que les llevó a la fama. A todo esto hay que sumarle que Andy no ha visto un euro de las escuchas en Spotify "ni de Youtube". Un cálculo que le hizo Pablo Motos in situ, afirmando que solo en Spotify el dúo cuenta con 1.6 millones de visitas, lo que se traduce en unos 5.000 euros mensuales en ganancias.

Andy: "Lucas no quiso ponerme de coautor en la canción de ‘Son de amores’" #AndyEH pic.twitter.com/dQjs3Z73J5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

Una gran bronca

"La peor etapa ha sido estos últimos tiempos, desde que tuvimos la pelea de verdad en mayo, que físicamente no nos tocamos, pero eso no fue de amigos", comenzó confesando Andy.

En uno de sus conciertos, prosiguió, Andy quiso rebajar la tensión animando al público con bromas, lo que no le gustó a Lucas. "Yo le veía muy agobiado, muy nervioso. Nos subimos al escenario y yo me puse a decir tonterías, para animar. En un momento dado me dijo "cállate ya la boca, que tenemos que ser unos profesionales", me pegó una bronca que parecía mi padre", añadió>.

"Al bajarnos del escenario ya nos enfrentamos, no nos tocamos pero nos faltó poco, nos dijimos de todo. Dicen, presuntamente, que me tiró una botella. Hubo objetos voladores identificados", confesó el artista.

La verdad de Andy sin Lucas #AndyEH pic.twitter.com/v9cFUIl3mR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2025

"Acabé en el hospital, pero no fue porque él me agrediera, días antes me había hecho daño jugando al fútbol. Le vi venir hacia mí y en ese momento nos separaron y en ese encontronazo quise tirar para adelante y me acabé de romper", aseguró Andy.

La nariz de Lucas

La nariz de Lucas también salió a colación en esta primera visita en solitario de Andy, que insistió en que él no es médico y que lo que le contaba su ya excompañero es que no se había hecho las curas como le habían indicado los especialistas. "Yo no sé realmente la verdad, tengo mis sospechas igual que todo el mundo, pero no puedo demostrar nada porque no tengo las pruebas, pero puede ser un poco extraño...presuntamente sí".

En definitiva, Andy comienza su andadura solo, "cumpliendo un sueño": "A día de hoy tengo un equipo de gente maravillosa trabajando conmigo que no lo tengo desde hacía mucho". Y dejó claro que el último concierto de la gira fue una liberación: "A los 20 minutos ya podía hacer lo que yo quisiera, no me lo creía, ya era libre".