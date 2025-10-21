Infidelidades y una agresión: la sórdida y definitiva ruptura de Andy y Lucas

Andy y Lucas vuelven a estar en el ojo del huracán. El dúo gaditano, que durante más de dos décadas puso banda sonora a toda una generación, parece atravesar su peor momento personal y profesional.

Lo que comenzó como un distanciamiento discreto ha terminado convertido en un auténtico revuelo mediático, con acusaciones de infidelidad, agresiones y traiciones incluidas. Definitivamente, el mítico dúo musical está roto y no parece haber marcha atrás.

Una supuesta infidelidad, el detonante del fin

La periodista Marta Riesco ha sido quien ha destapado el que podría ser el verdadero motivo detrás del fin de la amistad entre Andy Morales y Lucas González. Según ha revelado, todo comenzó hace dos años, cuando el grupo trabajaba con un productor que mantenía una relación estable con su mujer. Hasta que, al parecer, Lucas habría iniciado un romance con la esposa del productor, una mujer llamada María José.

Según el relato, el propio productor los habría sorprendido juntos en su domicilio, lo que desencadenó una fuerte discusión que acabó con la ruptura total de relaciones profesionales. Desde entonces, la tensión entre los integrantes del dúo habría ido en aumento, mientras Andy veía cómo su compañero, y amigo de toda la vida, ponía en peligro la estabilidad del grupo y los proyectos futuros.

A este episodio se habría sumado otro factor que complicó aún más las cosas: María José mantenía amistad con Soraya, la entonces pareja de Lucas, algo que habría dinamitado todavía más la confianza dentro del entorno del grupo.

Lo que estaba claro es que, desde ese momento, la relación entre Andy y Lucas se volvió insostenible, y ni siquiera la gira de despedida logró recomponer una amistad que parecía indestructible.

La agresión que lo cambió todo

Cuando parecía que la historia no podía torcerse más, esta semana se ha conocido otra de las disputas entre los miembros del dúo musical. Durante su concierto en Mérida, el pasado mes de mayo, Andy sufrió una lesión en el abductor que le obligó a abandonar el escenario y acudir al hospital. Hasta el momento, todo parecía un accidente. Sin embargo, se han conocido nuevas informaciones que poco tienen que ver.

La periodista Arabella Otero, colaboradora del programa Fiesta, ha revelado que Andy le habría contado en exclusiva que Lucas le agredió físicamente en el camerino poco antes de salir a cantar. Según el testimonio, el motivo habrían sido unos celos profesionales: Lucas se habría molestado por la buena relación de su compañero con el resto del equipo, y una discusión habría terminado en empujones y un golpe que "casi le rompe el abductor".

Andy desmiente la agresión y culpa al fútbol

Pocas horas después de que la noticia se hiciera pública, Andy ha querido frenar una nueva polémica. En declaraciones al programa D'Corazón, ha contactado con el periodista Javier de Hoyos para negar la nueva versión de la pelea: "No existió agresión. Es falso que Lucas me tocara. Las marcas me las hice jugando al fútbol. Esto no es normal, tengo a mi familia asustada", ha asegurado el cantante.

Con estas palabras, Andy ha intentado desmarcarse de las acusaciones de agresión que él mismo habría insinuado, restando importancia al incidente y apuntando a que su lesión fue simplemente deportiva.

Mientras tanto, Lucas optaba por el silencio absoluto, evitando responder a las preguntas de la prensa y refugiándose en su familia para evitar alimentar la polémica. "Solo quiero estar tranquilo. Que los medios digan lo que quieran", ha declarado.

Problemas, deudas y una relación irreparable

El escándalo llega después de meses de especulaciones sobre la mala relación entre Andy y Lucas, que habría empezado mucho antes de esta supuesta agresión. Las diferencias artísticas, las declaraciones cruzadas y los problemas económicos del grupo ya habían deteriorado el vínculo entre ambos.

Tras el concierto final en el Palacio Vistalegre de Madrid, el pasado 10 de octubre, Andy anunció oficialmente su carrera en solitario, confirmando lo que ya era un secreto a voces: "No volveré a cantar con Lucas".