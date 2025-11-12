Marc Márquez volvió a El Hormiguero para celebrar su título de campeón del mundo de MotoGP 2025. Aunque ya es un habitual en el programa siendo esta la vez número 14 que pasa por el plató de las hormigas, esta vez fue una de las más especiales por la emoción y la ilusión de un deportista que vuelve a ser campeón en la categoría reina después de una horrible lesión que le alejó de los circuitos durante varias carreras. Además, habló no solo de motos y lesiones, sino también de los dos grandes apoyos de su vida: su hermano Álex y su pareja, Gemma Pinto.

La entrada no pudo ser más suya: sobre su moto y con la seguridad del que sabe que ha vuelto a la cima. Entre bromas con Pablo Motos, Márquez explicó que las lesiones, como de la que se está recuperando actualmente, le han hecho más fuerte, aunque también le han pasado factura mentalmente. Pero lo que de verdad tocó el corazón del público fue cuando habló de su hermano.

Lejos de la imagen de dos rivales peleando por el mismo título, Marc describió su relación con Álex como una mezcla de competencia y cariño absoluto. "Nos hemos ayudado más que nunca. Cuando empezó la primera carrera, ya sabía que me lo iba a poner difícil, así que le dije: 'Vamos a pelear, pero pase lo que pase seguiremos siendo hermanos'. Y así fue", contó con una sonrisa cómplice de hermano mayor. Dos campeones, que lo han dado todo para llegar a lo más alto, con la rivalidad y competitividad que caracteriza a este deporte y el sello personal de los hermanos que han hecho historia del motociclismo.

Y, como era de esperar, sobre todo sabiendo que la persona que ha robado el corazón del piloto es una conocida influencer con casi medio millón de seguidores, Pablo Motos no tardó en girar hacia el terreno sentimental. Desde que se hizo pública su relación con Gemma Pinto en 2023, el piloto vive un momento personal muy feliz y tranquilo, y así se le ha visto en todos los grandes premios de esta temporada, donde hemos visto a Gemma apoyándole en cada una de sus carreras y celebrando cada escalón que subía en la tabla de clasificaciones.

Ante la duda de si el campeón se plantea dar un paso más en su relación, como una boda, familia o niños corriendo por el paddock, Márquez respondió con la simpatía que le caracteriza: "Calma", respondió riendo. "Dije que en un futuro, que me encantaría crear una familia. Lógicamente la vida es larga y todo tiene su momento. Lo tienes que sentir y priorizar. Yo cuando hago una cosa la hago 100%, dedicado a ello. De momento, estoy dedicado a mi carrera deportiva. Todo a su tiempo" contestó con seguridad, dando a entender que todavía nos quedan muchas carraras donde verle disfrutar encima de la moto como ha hecho esta temporada que ya lleva grabada la firma de los Márquez para la eternidad.