Ana de Armas cierra capítulo con Tom Cruise y aparece un nuevo chico en su vida

La breve pero intensa relación entre Ana de Armas y Tom Cruise ya es historia. Ocho meses después de que comenzaran a verse, la pareja decidió tomar caminos separados. Su romance no se hizo público hasta finales de julio, cuando unas imágenes en Vermont en las que aparecían cogidos de la mano confirmaron lo que hasta entonces solo eran rumores. Pero, aunque aparentemente todo iba bien, la realidad parece haber sido diferente y han decidido terminar su relación antes de lo que muchos esperaban.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la química simplemente dejó de fluir y que, pese al cariño, funcionan mejor como amigos. Otra fuente consultada por The Sun añadió que fue la actriz quien pidió frenar la relación porque sentía que avanzaba demasiado deprisa y no estaba del todo cómoda con ese ritmo.

Con la ruptura, quedaron atrás los planes románticos dignos de película que hemos estado viendo estos últimos meses. Ya de vuelta en Los Ángeles, ciudad que conoce bien por su pasado sentimental con Ben Affleck, de Armas ha retomado su rutina… y ha sido allí donde las cámaras volvieron a encontrarla, aunque esta vez acompañada de alguien diferente.

La intérprete, vestida de denim y acompañada por su perrita Salsa, según publicaba Daily Mail pasó una tarde de compras en una tienda de decoración junto a un hombre de barba y estilo deportivo, cuya identidad enseguida despertó una gran curiosidad.

Marcelo Valente, el hombre del momento

El acompañante en cuestión es Marcelo Valente, empresario nacido en Bahía (Brasil) y socio de la firma de inversión Babel Venture. Aunque las imágenes han disparado especulaciones, lo cierto es que él y Ana ya se conocían desde hace un tiempo. De hecho, hace apenas unas semanas estuvieron juntos en un concierto de Dua Lipa, donde coincidieron con Paris Reid. La actriz compartió parte de la noche en sus redes sociales, entonando Break My Heart poco después de su separación de Tom Cruise.

ana de armas with her friend marcelo yesterday pic.twitter.com/lJKsy4HcSe — ana de armas archive (@dearmasarchive) November 12, 2025

Valente se describe así mismo en las redes sociales como un apasionado de los viajes, la música y el arte. Según su perfil profesional, se mudó a Los Ángeles para estudiar Entertainment Business en UCLA. Su trayectoria le llevó a convertirse en socio de Babel Ventures en 2019, colaborando con actores y músicos de Estados Unidos y Brasil. Además, creó Sepherd & Co, una empresa que conecta la industria del entretenimiento con la tecnología.

Por ahora, ni Ana ni Marcelo han aclarado qué tipo de vínculo mantienen. Lo único seguro es que la actriz parece decidida a pasar página, vivir en la intimidad que le da Estados Unidos y disfrutar de sus amigos y familia todo lo que pueda, aunque en unos meses se volverá a encontrar con el actor por compromisos profesionales relacionados con sus próximos proyectos.