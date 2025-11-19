Gala de entrega de Premios de la revista Woman

Un año más la revista Woman ha reunido a rostros conocidos del mundo de la política, moda, gastronomía, arte y demás. El Casino de Madrid ha sido de nuevo el lugar elegido para celebrar su IX edición. El acto estuvo presentado por la modelo Nieves Álvarez, quien lució unas gafas que llamaron la atención y fueron un acierto. La actriz Aitana Sánchez-Gijón fue puntual a la cita y recogió su premio en nombre de la cultura, moda y compromiso social. Helen Svedin, esposa de Luis Figo, también fue una de las galardonadas, un referente en el mundo de la moda.

Laura Sánchez también fue una de las premiadas y llegó con su novio, el torero Manuel Escribano. «Estamos muy bien y felices, y mi hija vendrá pronto de USA a pasar la Navidad». Verónica Blume fue premiada por su gran dedicación a la moda y al fitness; en el ámbito de la gastronomía, la elegida para la ocasión fue Cristina Oria, mientras que Sara García Alonso, la científica, escogió un traje largo negro con escote asimétrico de Silvia Tcherassi. Pablo Alborán recogió su premio de música; el deporte estuvo representado por Carolina Marín, y también fueron galardonadas mujeres empresarias del mundo de la moda, como Maite Casademunt, de la firma Lola Casademunt, entre otros muchos.

Gran número de invitados, entre los que se encontraban Alberto Núñez Feijóo, impecable, vestido con un traje oscuro como se pedía en la invitación. Nada que ver con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que iba sin corbata, marcando pecho. Sin comentarios, con un look totalmente impropio. Un año más y fiel a la cita, Álvaro Muñoz Escassi, quien lo primero que comentó fue que la joven y guapa rubia que le acompañaba era su hija Ana Barrachina. Un cóctel servido por el gran Paco Roncero, exquisito como no podía ser de otra manera.

Una noche donde la elegancia hizo acto de presencia, como cada año. ¡Felicidades!