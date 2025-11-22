La novia de Lucas niega la agresión al productor y la infidelidad: "Se lo ha inventado todo"

La polémica que envuelve a Lucas González, miembro del dúo Andy y Lucas, y a su actual pareja, María José, continúa su escalada con la entrevista de ella en el programa de Telecinco De viernes. María José, exmujer del que fuera productor del dúo, Álvaro Molina, y madre de sus tres hijos, decidió romper su silencio en televisión después de que Molina la acusara públicamente de infidelidad y de haber iniciado una relación con Lucas cuando ambos tenían pareja.

El relato de Álvaro Molina días antes en el mismo programa fue demoledor, asegurando que Lucas le arrebató a su esposa tras 20 años de matrimonio y tres hijos, y que él descubrió la traición por las palabras de Soraya, entonces pareja de Lucas. Además, Molina acusó a Lucas de agredirle físicamente de forma violenta, volcándole la silla, arrastrándole por el suelo y pisándole una pierna, un incidente en el que, según él, María José se puso de lado de Lucas.

En su intervención, María José intentó rebatir la versión de su exmarido, declarando que la relación con Lucas no comenzó como una infidelidad y que ella ya había roto su matrimonio con Álvaro Molina cuando se unió al cantante. "La relación con mi exmarido ya estaba rota, ya no estábamos juntos", fue una de sus afirmaciones clave para desvincular el inicio de su noviazgo de la acusación de engaño.

Sin embargo, la tensión se centró en el incidente de la supuesta agresión. Aunque no negó el altercado, María José minimizó el alcance del enfrentamiento y defendió a Lucas, lo que contrasta fuertemente con la descripción de Molina, que asegura temerle y lo califica de violento. "No pasó nada de lo que él está contando. Se lo ha inventado todo. Álvaro es muy mentiroso. El padre de mis hijos es muy mentiroso. No ha dicho nada que sea verdad... Yo rompí mi relación con él en junio de 2020. Empecé mi relación con Lucas en diciembre de 2020. Mi relación con Álvaro fue siempre respetuosa hasta mi ruptura".

La versión de María José busca ofrecer una imagen de un amor que surgió tras la ruptura, pero sigue dejando en el aire la gravedad de las acusaciones de violencia y la cronología exacta del inicio de su relación con Lucas, que supuso también el fin de la relación profesional entre Lucas y su exproductor.