Hablamos con el compositor de "Marioneta": "No, Andy no apunta a Lucas en esta canción"

Andy ya sabía en julio que su trayectoria musical junto a Lucas estaba tocada de muerte. Demasiados desplantes, demasiados desacuerdos. Deudas. Incluso episodios contados por él en el que la violencia física estuvo a punto de producirse. De ahí que empezase a dibujar su futuro en la música alejado del que ha sido su compañero de dúo durante más de dos décadas.

Contactó con Raúl Carrera, compositor de éxito que ya había trabajado antes para el grupo. Canciones como "Para que bailes conmigo" o "El último beso" son obra de este creador, que ha llegado a celebrar cuatro discos de platino con Andy y Lucas. Pero entonces escribía mano a mano con Lucas y Andy no figura en los títulos de crédito.

Carrera desmiente que la letra de "Marioneta", el primer éxito de Andy en solitario, tenga como destinatario a Lucas. La canción, que este jueves llegó a superar en descargas a la mismísima Rosalía, incluye versos que podrían perfectamente describir lo mal que han acabado los cantantes: "Quién eres tú para jugar con mis sueños. Quién eres tú para hablar de sentimientos, si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo. Olvídate de mi persona, porque para ti no existo. Eres tan poca cosa para mí... Al fin llegó la hora de enseñarte mis cartas. Tú ya lo sabes de sobra, tengo un as debajo de la manga".

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Según Raúl Carrera, el tema fue compuesto mucho antes de que la relación entre Andy y Lucas estallase. "Andy me llamó para pedirme canciones. Le pregunté por la temática. 'Amor y desamor', me respondió. Y le ofrecí esta letra que aceptó encantado". Pero nunca pensó que Lucas fuese su objetivo. "Para nada está compuesto como un dardo", asegura, aunque ahora la letra le vaya al pelo a la historia de la banda. Andy no cambió ni una coma.

Lo que sí confirma Cabrera son las fechas. El hecho de que Andy le llamase a finales de julio prueba que el dúo ya estaba totalmente roto entonces. Hasta entonces el compositor no había sospechado nada.

De comparsa

El disco de Andy está ya prácticamente terminado y Raúl Cabrera colaborará en él con dos temas más que tampoco van dirigidos a Lucas y que para su lanzamiento, previsto para el año que vine, quizá ayude al gaditano a demostrar que puede valerse sin su compañero de escenario. Serán dos canciones melódicas que huyen del reguetón, tan de moda, y que han contado con la prudicción de Juanma Leal. La separación le está viniendo bien a Andy: ha fichado por GTS (Global Talent Services), la compañía que dirige Narcís Rebollo, el número uno materia discográfica en estos momentos. Es obvio que están apostando por él y que quieren lanzar su carrera en solitario. Y una compañía que tiene en sus filas a Malú, Vanesa Martín o David Bisbal no se anda con pequeñeces.

Mientras tanto Andy, entre declaración y declaración hablando sobre su excompañero, se divierte con Raúl Cabrera formando parte de una comparsa musical que debutará en los próximos carnavales de Cádiz y que tendrá a Andy entre sus cantantes. Desde que ha dejado de ser la mitad de Lucas se siente liberado y disfruta de los ensayos con sus nuevos compañeros de charanga, acudiendo todas las semanas puntual a su cita con ellos.