Luis Canut se sincera tras perder la vista: "Me encantaría volver a ver a Patricia. Nunca me voy a olvidar de su cara"

La vida de Luis Canut, marido de la presentadora Patricia Pérez, dio un giro radical cuando perdió parte de la vista por culpa de una meningoencefalitis criptocócica, una infección de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal que desarrolló por inhalación cercana de excrementos de ave. "He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad pero no todas. Estoy en una nueva fase de mi vida, ni mejor, ni peor, simplemente diferente", declaró el año pasado tras afiliarse a la ONCE.

A pesar de la situación, Canut intenta darle normalidad compartiendo su experiencia y progreso en primera persona. En una entrevista con el programa Land Rober de la televisión gallega, reconoció que no echa nada de menos en concreto, pero hay algo que le toca especialmente: "Lo único que realmente me duele un poco y que me encantaría es volver a ver a Patricia. Es la verdad. Yo la recuerdo, pero me encantaría. Nunca me voy a olvidar de su cara, es la verdad, su cara la tengo grabada, pero me encantaría que me diesen 10 minutos para volverla a ver", dijo emocionado con su mujer a su lado.

Patricia no pudo evitar las lágrimas y confesó que por lo menos pueden tocarse. "Cuando conocí a Luis, mi mundo cambió. Sabía que quería estar a su lado, como fuera, como amiga, como pareja... Es una persona que me hace muy feliz", aseguró. "El secreto es querer estar. La vida a veces es bonita, menos bonita, dura, menos dura, pero cuando tú quieres estar con esa persona...", expresó. Luis le regaló un beso, dejando claro que tienen la suerte de tenerse el uno al otro: "Cómo no voy a ser feliz si tengo a Patricia a mi lado".

É difícil encontrar unha historia de amor máis fermosa que a de Patricia Pérez e Luis Canut 😭 El perdeu a vista por unha enfermidade cruel, pero nunca se lle borrará a súa imaxe

Podes ver a entrevista completa en https://t.co/nMrsvAn2iR pic.twitter.com/p1YiYDTD3g — TVG (@TVGalicia) November 11, 2025

A pesar de su duro testimonio, Canut confiesa sentirse "agradecido" por su enfermedad, que también le ha traído "cosas bonitas": "Sentía que había terminado el partido, que tenía que rezar, que ese momento era mi momento. Estaba rodeado de médicos, me dio un ataque muy fuerte. Realmente ese era el final y Patricia me abrazó. Yo estaba ya fuera y, de repente, algo me devolvió a la vida y todo esto es un regalo".

El guionista y hermano del artista Nacho Canut confesó que ahora que es "una persona discapacitada y dependiente" recibe mucho cariño y empatía. "He descubierto el lado bueno de la gente. Patricia me dice que también hay gente que se aparta cuando me ven, pero como yo no lo veo, me da igual", sentenció.