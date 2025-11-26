Antonio Resines tranquiliza sobre su estado de salud tras ocho días ingresado

Antonio Resines permaneció hospitalizado desde el pasado 13 de noviembre, según informa la revista Semana, y la gravedad de sus problemas de salud requirió una estancia de ocho días de ingreso, incluidos tres en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tras conocerse la noticia, el intérprete reapareció ante los medios transmitiendo calma al abandonar el centro. Se le pudo ver subiendo a un taxi junto a su esposa, la productora Ana Pérez-Lorente. Ante la insistencia de la prensa por conocer los detalles, optó por el silencio con un "no puedo", protegiendo así la estricta intimidad de su diagnóstico.

En un esfuerzo por tranquilizar sobre su estado de salud, Resines aseguró encontrarse "muy bien". Sin embargo, evitó detallar la dolencia concreta que motivó este nuevo ingreso, limitándose a un escueto "nada" para restarle importancia al incidente.

La prioridad del actor es ahora su recuperación en el domicilio familiar, lejos del foco mediático. Este bache de salud, que le mantuvo más de una semana en el Hospital San Rafael, ha forzado la cancelación de su agenda profesional inmediata, incluida su esperada participación en el programa de cocina Top Chef.

Resines tenía muchas ganas de participar en el concurso y enfrentarse a un nuevo reto profesional, pero debe cuidar su salud y continuar con su recuperación. La última vez que asistió a un acto público fue el pasado 27 de octubre, durante el acto por el 25 aniversario de la Fundación Pequeño Deseo de Madrid.