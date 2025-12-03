Serena Williams habla sin censura de su cambio físico: "Tenía el pecho grande y un trasero enorme"

Serena Williams es, sin duda, una de las deportistas que más éxito ha cosechado durante su trayectoria como tenista profesional. 73 títulos individuales, entre los que destaca 23 títulos de Grand Slam, quedándose a uno del récord de Margaret Court y Novak Djokovic, además de otros importantes títulos en la categoría de dobles, la coronan como una de las mejores tenistas de la historia.

Entre los rumores de una posible vuelta de Serena Williams para 2026, sobre todo a raíz de los movimientos realizados por parte de la jugadora, que ha vuelto a apuntarse al sistema antidopaje de la ITIA (paso necesario para regresar al profesionalismo), ha concedido una entrevista para NET-A-PORTER, en la que habló de su larga trayectoria.

Una de las preguntas que abordó fue su aspecto físico que, después de retirarse, ha cambiado de forma radical. "Fue difícil porque cuando jugaba al principio, mi cuerpo era diferente", "tenía pechos grandes y un trasero enorme", lo que la hacía distinta a las otras deportistas.

"Las otras eran súper planas, súper delgadas y hermosas, pero de una manera diferente. Y yo, como atleta, no entendía cómo lidiar con eso", desveló durante la entrevista.

Esta idea le acompañó durante bastante tiempo y terminó afectando a su rendimiento en el juego, "Me pasó factura mentalmente. Crees que eres grande toda la vida y miras atrás y piensas: 'Estaba en forma'. Sí, tenía músculos grandes. No me parecía a las otras chicas, pero no todas somos iguales".

Esta situación terminó de estallar cuando ganó por primera vez el US Open, fue entonces cuando la tenista decidió tomar cartas en el asunto: "Era muy joven, pero dije que nunca iba a leer nada sobre mí. En el torneo, había tanta positividad, y pensé: 'No quiero engreírme demasiado'. Quería mantener la humildad", decisión que, a día de hoy, como ella misma ha mencionado, se mantiene.

Fue entonces cuando comenzó a centrarse en ella misma, crecer por sus logros en el mundo del tenis, sin centrarse en nada más: "Crecer y ser negra en el tenis, es como, bueno, eso conlleva negatividad… Si tienes algo malo que decir, ponte en la fila. Tienes que remontarte mucho", confesó.

La situación ahora, según comenta, ha cambiado: el pensamiento de los deportistas y de la sociedad no es igual que cuando ella empezó en este mundo. "Nadie llama a las chicas de hoy en día como me llamaban a mí. La gente decía que éramos como hombres y cosas así".

Ahora, después de su retirada de las pistas en 2022, la tenista se encuentra en su mejor momento, tranquila y segura de sí misma. En cuanto a su aspecto físico, confesó que había adelgazado más de 14 kilos gracias al uso de medicamentos y aseguró que se está "encontrando".

En cuanto a su posible regreso a las pistas, Adrian Bassett, portavoz de la ITIA, en declaraciones para el New York Times, explicó que fue ella quien notificó que "quiere estar de vuelta en el sistema. No sé si esto quiere decir que va a volver o si quiere darse esa oportunidad. Lo único que puedo decir es que está de vuelta en el sistema y tendrá que registrar sus localizaciones". Su incorporación al sistema fue el 6 de octubre, por lo que podría volver a jugar al tenis a partir de abril de 2026.