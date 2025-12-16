El dardo de Manu Tenorio a Sergio Ramos: "Hoy en día no hace falta cantar para cantar"

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y siempre celebrando su gran pasión, la música, Manu Tenorio fue uno de los rostros conocidos que desfilaron por la alfombra roja de los Billboard No.1s., que por primera vez y gracias a su alianza con el Festival Starlite se celebraron en Madrid.

Antes de disfrutar de las fechas más especiales del año junto a su mujer Silvia Casas y su hijo Pedro, toca cumplir con sus compromisos profesionales. "Vamos a estar trabajando prácticamente hasta finales de año. El día 28 voy a cerrar mis conciertos de este año y voy a celebrar este final de año por todo lo alto en la Sala Aurora. Vamos a hacer un concierto muy exclusivo, muy íntimo para gente muy allegada y la verdad es que muy contento, muy feliz, contó ilusionado a Europa Press en esta recta final de 2025.

La prensa quiso saber la opinión de Manu sobre la faceta de cantante de Sergio Ramos, que tras lanzar su primera canción, Cibeles, el pasado septiembre y anunciar que deja el fútbol mexicano después de menos de un año, se rumorea que podría regresar a España para meterse en la industria musical. "Yo le deseo mucha suerte, pero no es mi tema, es su problema, su historia, su película. Pero bueno, hoy en día no hace falta cantar para cantar. Es lamentable, pero es la realidad", sentenció.

El cantante también habló de su paso por Bailando con las estrellas y confesó que no le quedan ganas de bailar. "Todavía tengo alguna molestia en el pie porque la verdad es que eran muchísimas horas bailando y practicando a lo largo de la semana, pero también te digo que lo echo mucho de menos porque me lo pasé muy bien. Disfruté mucho, superé mis complejos, superé mis propios límites, creo que di un bonito ejemplo de superación, y creo que hice un buen trabajo", aseguró orgulloso de su paso por el talent.