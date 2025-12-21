Isabel Gemio, libro solidario de poemas para la Navidad

Isabel Gemio vive volcada en la fundación que lleva su nombre y que ella misma creó en el año 2008, cuyo objetivo es la recaudación de fondos destinados a la investigación de enfermedades raras, como distrofias musculares, entre otras. Como es sabido, su hijo Gustavo padece esa enfermedad y, desde que se lo diagnosticaron siendo muy pequeño, la periodista vive volcada en aportar esperanza a tantas personas que padecen esas patologías, que hoy en día son incurables. Isabel tuvo la gran idea de pedir la colaboración a grandes poetas, junto con el editor Jesús García Sánchez, como Joaquín Sabina, Clara Janés e Ignacio Elguero —así hasta 54 firmas—; todos accedieron a participar en un libro bajo el título "La belleza y el dolor", y la recaudación de la venta irá destinada a través de dicha fundación a la investigación de esas enfermedades.

"A mí me encanta la poesía desde siempre; todos han sido muy generosos, ha sido un proyecto muy bonito. Este libro tiene un objetivo solidario, que es llegar al corazón de la gente y que sepan que lo que están haciendo es contribuir a la investigación. Es un libro muy especial por lo difícil que es unir a estos poetas; aparte, es un regalo muy bonito para Navidad porque conlleva mucha sensibilidad y una gran belleza. Es una obra única. Es una manera diferente de hacer las cosas; pretendemos, como siempre, tener visibilidad de cara a estas enfermedades para que no se sientan solos. Lo que de verdad nos ayuda es la solidaridad; la gente lo pasa muy mal y así lo expresa a través del programa de radio que hago. En los momentos difíciles nos tenemos que sentir acompañados, porque de lo contrario es terrible". Así me lo contó a través de nuestra conversación.

En Navidad, con Gustavo, viajar es complicado. "Lo vamos a pasar en casa tranquilos; además estoy agotada y lo que de verdad me apetece es estar con los míos. Estoy muy contenta con el programa, porque esta vuelta es muy importante para mí. Al año 2026 le pido salud para seguir adelante y para los míos, y sobre todo para Gustavo, que después de su última operación está bien".