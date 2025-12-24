Lamine Yamal desvela su extraño hábito nocturno: "Por eso no puedo tener novia"

Para sorpresa de muchos, además de ser una de las mayores y más jóvenes promesas del FC Barcelona, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los personajes de la prensa rosa más inesperados del año.

Su vida más personal comenzó a tener un hueco entre los titulares de las revistas de la mano de Álex Padilla, una influencer que estuvo apoyando al delantero durante la Eurocopa 2024. Sin embargo, rumores acerca de terceras personas terminaron su relación y aunque pasado un tiempo reaparecieron juntos y hubo rumores de una posible segunda oportunidad, no se les volvió a ver juntos.

Después de las grandes victorias de la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga, dio comienzo un verano muy "movidito" en su terreno personal. A mediados de junio, el número 10 del Barça fue visto junto a la creadora de contenido Fátima Vázquez, más conocida en redes como Fati Vázquez.

Lo que empezó como un rumor, las similitudes entre las fotografías que compartieron en redes sociales cada vez lo hicieron más real. La diferencia de edad entre ambos, 12 años, fue uno de los desencadenantes de las duras críticas y amenazas que estuvo recibiendo en redes sociales la influencer , que acumula más de 400 mil seguidores: "Somos dos personas que lo quieren pasar bien y ya está"

Después del mediático inicio del verano, llegó uno de los booms del año, su sonada fiesta de 18 cumpleaños, un evento que generó conversación dentro y fuera del fútbol. Fue allí donde surgieron los primeros rumores de acercamiento entre el futbolista y la artista argentina Nicki Nicole, que después de coincidir varias veces en eventos, jugar a la play juntos y algunos comentarios en sus respectivas redes, y los protagonistas confirmaron la noticia con una preciosa foto cenando rodeados de pétalos de rosa y copas de champán.

A pesar de haberse ido de viaje romántico en varias ocasiones, de cenas y paseos por las calles de Madrid, Lamine Yamal volvió pronto al punto de partida. En noviembre se confirmó que la relación con la artista había terminado. El periodista Javi de Hoyos fue quien lo aclaró, dejando claro que no hubo engaños ni malos entendidos. A partir de ahí, el futbolista optó por huir de los focos y concentrarse en su carrera futbolística.

Esa carrera futbolística ha tenido una novedad inesperada durante las vacaciones navideñas: el estreno de su canal de YouTube. Lejos de producciones elaboradas, Lamine se presentó con un recorrido por su antigua casa, mostrando espacios, recuerdos y una versión muy natural de sí mismo, sin guion ni poses estudiadas.

En ese ambiente relajado llegó una confesión que no pasó desapercibida. El delantero explicó que su rutina actual no deja mucho margen para una relación. "Intento dormirme pronto para despertarme de madrugada", confesaba, antes de rematar la explicación con total naturalidad: "No para ver la hora… para comer galletas. Me encanta, es mi plan favorito".

Él mismo reconoce que ese hábito nocturno es incompatible con la vida en pareja. "Por eso no puedo tener novia", sentenciaba. Ese comentario, lejos de quedar en una simple anécdota, ha provocado miles de comentarios en las redes, donde muchos no entienden su "motivo" y otros simplemente recuerdan que tiene 18 años.